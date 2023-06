NOVAK NI RIJEČ, NI SA KIM! Na ovakvog Đokovića nismo navikli - danas je sve bilo drugačije! (FOTO)

Novak Đoković odradio je trening pred meč sa Karlosom Alkarazom. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Novak Đoković spreman je za polufinale Rolan Garosa. Srpski teniser dan prije meča, koji je zakazan za petak oko 15 časova, odradio je trening na terenu broj dva. Tribine su bile krcate, kao da se igrao meč, a ne zagrijavanje za ono što slijedi. Za razliku od prethodnih treninga, na ovom su stvari bile drugačije.

Naime, Nole nije bio pretjerano raspoložen za šalu i za razne pošalice kao prethodnih dana. Ovog puta bio je u potpunosti ozbiljan dok je razmjenjivao loptice sa sparing partnerom Karlosom Gomezom Ererom. Goran Ivanišević tražio je od Španca da malo više vraća udarce iz bekhenda, dok je Nole iz sve snage udarao forhende i uvježbavao sve za predstojeći meč.

Trening je produžio za pola sata, tako da je duže ostao na terenu i tek onda je došlo do malog opuštanja. Otišao je na tribine podijelio autograme i tako usrećio sve one koji su bili tu i čekali ga da završi pripreme za meč. Očekuje se da će i u petak, nekoliko sati prije duela, odraditi još jedan trening. Podsjećanja radi, Novak je izveo Alkaraza na večeru uoči meča i to je izazvalo veliku pažnju u Parizu. Ipak, dan pred veliko polufinale, sav fokus je tu i Nole zna da tako mora da bi se pisala istorija.