Konačno poznato kad igraju Đoković i Alkaraz! Zakazan meč za finale, a pričalo se o KONTROVERZAMA Rolan Garosa!

Novak Đoković i Karlos Alkaraz saznali su kada će na teren na Rolan Garosu u petak u polufinalu grend slem turnira.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković i Karlos Alkaraz boriće se u polufinalu Rolan Garosa u petak, najranije od 14.45 na "Šatrijeu", odlučili su danas organizatori. Bilo je mnogo kontroverzi zbog termina koji će odrediti Ameli Morezmo sa njenim saradnicima, posebno jer se spekulisalo da će igrati uveče zbog atraktivnosti meča što ne bi bilo pošteno prema Rudu i Zverevu koji su dan poslije njih završili četvrtfinalne mečeve, da bi na kraju prelomili da to ipak bude dnevni termin.

U drugom polufinalu sastaju se dakle Kasper Rud i Aleksander Zverev na "Šatrijeu" (po rasporedu ne prije 17.30, odnosno kada Srbin i Španac završe svoj meč), a svakako će duel Đokovića i Alkaraza privući veću pažnju pošto mnogi smatraju da je to "finale prije finala". Vjeruje se da ko god pobijedi u tom duelu - gotovo sigurno podiže pehar na Rolan Garosu. Na osnovu onoga što smo i vidjeli do sada na turniru, to nije daleko od istine, posebno jer je druga strana žrijeba bila daleko manje zabavna i zastrašujuća.

Novak Đoković i Karlos Alkaraz su inače do sada igrali samo jedanput, prošle godine u Madridu, takođe na šljaci. Alkaraz je dobio poslije velikog preokreta, pošto je Đoković dobio prvi set 7:6, da bi se potom mladi Španac "probudio", oslobodio treme i na kraju dobio dva vezana seta 7:5, pa 7:6.

Alkaraz je inače trenutno prvi teniser svijeta, a ukoliko pobijedi Novaka Đokovića - i ostaće na tom mjestu, dok Nole ima priliku da povrati mjesto koje mu pripada. Mladi teniser iz Španije juri svoj drugi grend slem, poslije osvajanja US opena, a do sada je na turniru pobijedio Kobolija, Danijela, Šapovalova, Musetija i Cicipasa, a samo je protiv Japanca izgubio set. Istu statistiku ima i Đoković kome je od rivala samo Hačanov oduzeo set.