OTKRIVAMO - EVO KO JE NOVI ČLAN ĐOKOVIĆEVOG TIMA! Sjedi pored Ivaniševića i ima posebno zaduženje

Novak Đoković ima novog člana tima i u Parizu, u pitanju je doktor Stiven Sasins, koji je kiropraktičar. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković juri istoriju na Rolan Garosu, ima priliku da dođe do 23. grend slem titule u karijeri. Prije toga mora u polufinalu da pobijedi Karlosa Alkaraza (Španija) i taj duel na programu je u petak. Dok se na taj dugo iščekivani okršaj čeka, MONDO vam predstavlja čovjeka koji je imao veliki uticaj na to što je srpski igrač došao do 22. trofeja - doktora Stivena Sasinsa Šašjana.

Ukoliko ste u tokom drugog grend slema sezone vidjeli u kadru Gorana Ivaniševića i ložu u kojoj se nalaze ljudi bliski Novaku, tu je bio i Stiven. U pitanju je Australijanac koji je po struci kiropraktičar. Upravo je on pomogao Noletu kada je imao problem sa povredom na Australijan openu i od tada je dio tima. Zadovoljio je sve preduslove i pomaže Noletu i u Parizu. Često smo ga viđali na treninzima, uz Ivaniševića, Miljana Amanovića i Marka Panikija.

Bavi se tim poslom preko 23 godine i radio je sa mnogim poznatim sportistima, među kojima je i Ešli Barti. Nije samo kiropraktičar, već je i kineziolog. Diplomirao je tu oblast i po tome je dobro poznat u domovini. Do saradnje je došlo neposredno pred početak prvog grend slema sezone i to na preporuku Žana-Pjera Mersermana koji je jedan od najčuvenijih stručnjaka u polju kiropraktike i kineziologije i koji radi za fudbalski klub Milan. On tada nije bio u mogućnosti da pomogne Novaku, pa je preporučio Stivena i tako je sve počelo.

Ni on sam nije mogao da vjeruje kada je dobio poziv od Srbina. "Prilika da sarađujem sa Novakom ukazala se zahvaljujući znanju i kontaktima koje imam. Žan-Pjer je ranije radio sa Novakom i kada se Đoković povrijedio u Adelejdu, neposredno pred početak Australijan opena, pozvali su me da pomognem. Dobio sam šansu da pokažem šta znam i da pomognem Novaku da postane još bolji. Naravno, sve to urađeno je timski i kroz zajednički rad, ali je sve to bilo važno za konačan uspjeh, uz primjenu drugih terapija", priča Sasins. Pogledajte i kako on izgleda, na fotografijama sa treninga je u zelenoj majici.

Ispričao je i kako je sve to za njega djelovalo kada je shvatio obim posla i sve šta treba da radi. "Potrebno je da razumjete problem i povredu i koliko vremena imate da pružite pomoć. Dešavalo mi se da imam 48 sati između mečeva, da napravim procjenu stanja, strategiju i sve šta je potrebno. To je konstantan pritisak. Mentalno i fizički, ono sa čim se Novak suočio tokom tog turnira je nadljuski, zaista. Niko drugi ne bi mogao da izađe na teren u takvom stanju, bilo je zaista fenomenalno. Ti treninzi su vrhunac svega, morao sam da aktiviram sve svoje vještine i tokom te dvije nedjelje u Australiji sam morao da iskoristim baš svaku vještinu koju posjedujem."

Otkrio je i detalje upoznavanja sa Srbinom. "Kada upoznate osobu takvog kalibra prvi put naravno da ste uzbuđeni. Kada prođu te osnovne stvari i pozdravi, onda treba da pokažeš šta znaš. Na kraju krajeva, to je najbitnije, da oni vide čime ti možeš da doprineseš takvim profesionalcima. Moraš da odišeš samopouzdanjem i da u isto vrijeme pokažeš neophodno znanje."

Za kraj se podsjetio i kako je izgledao rad sa Novakom u Melburnu. "Obično bih poslije 2-3 časa popodne dobio poziv sa objašnjenjem gdje treba da dođem kasnije. Nisam znao koliko dugo to može da traje, jer takmičenje traje dvije nedjelje. Srećom moji regularni pacijenti bili su puni razumijevanja i zahvalan sam im na tome. Svaki meč na tom turniru donio je neki novi izazov i potrebu za drugačijim tretmanom i modalitetom. Zato je bilo neophodno da radimo svi zajedno, kao tim i upravo to se i dogodilo. Kiropraktika je dobra stvar za sportiste, pomaže da tijelo radi bolje i da se smanji rizik od povreda", zaključio je Stiven.