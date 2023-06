VRATITE JOJ NOVAC, NIJE FER TO ŠTO STE URADILI! Burno saopštenje Đokovićevog sindikata poslije izbacivanja teniserke

Sindikat profesionalnih tenisera "PTPA" oglasio se povodom izbacivanja Japanke sa Rolan Garosa.

Izvor: Profimedia

Udruženje profesionalnih tenisera koje predvodi Novak Đoković, "PTPA", oglasilo se nakon izbacivanja sa Rolan Garosa japanske igračice Miju Kato. Ona je očigledno nenamjerno pogodila djevojku koja sakuplja loptice i u toj uznemirujućoj sceni dočekala odluku nadležnih o izbacivanju sa turnira. Zbog toga je Japanka ostala i bez zarađenog novca i bez osvojenih bodova.

"Asocijacija profesionalnih tenisera naglašava da je naš najviši prioritet da svi koji učestvuju u sportu budu bezbjedni, posebno djevojčice i dječaci koji sakupljaju loptice. Bez obzira na to, odluka da se izbaci Miju Kato i Aldila Sutjadi bila je nepravedno nesrazmjerna i nefer. Očigledno je da je incident bio slučajan i da uopšte nije bio agresivan. To nije trebalo da dovede do zaključka da je prekršeno pravilo i na kraju do izbacivanja sa turnira. Incident i njegove posljedice su suprotne osnovnom principu 'PTPA' - zahtjevom za fer odluke!"

"Kada su prava igrača ugrožena, onda mora da bude primijenjen proces pravičnog rješavanja. 'PTPA' se zalaže za adekvatan mehanizam koji daje igračima glas i ukazuje na njihove brige. U ovom slučaju, to znači da bude vraćen novac predviđen za nagradu koju su osvojile Miju i Aldila, kao i da im budu vraćeni poeni. Najmanje to".

"Odluke kao što su diskvalifikacija moraju da budu fer donesene i ne smiju da trpe bilo koji spoljni uticaj. Ovaj incident zahtjeva suštinsku promjenu. Oštre kazne za nenamerna djela potkopavaju integritet sporta i štete karijerama igrača. Disciplinske mjere bi trebalo da budu donošene pravično, da omogućavaju i rehabilitaciju i da budu proporcionalne. Uz sve probleme oko sporta, ključno je da igrači imaju nezavisan glas i da budu uključeni u oblikovanje pravila koji uređuju njihov sport".

"Izražavamo svoju nepokolebljivu solidarnost sa svim igračima koji su se sreli sa nepravednim tretmanom. Da bismo ukazali na to i da bismo popravili situaciju, aktivno iniciramo razgovor sa Teniskom federacijom Francuske i sa Bordom Grend slema. Već smo u direktnom kontaktu i sa Miju Kato. Naš cilj je da njegujemo otvoreni dijalog da radimo na stvaranju fer i ujednačene zajednice za sve igrače", navedeno je u saopštenju.

U međuvremenu su teniserke Sara Soribes Tormo i Marija Bouzkova, koje su od sudije tražile da Japanka bude izbačena, eliminisane u četvrtfinalu i ispraćene su zvižducima sa Otvorenog prvenstva Francuske.