NOVAK I ALKARAZ IGRAJU MEČ GODINE: Đoković juri rekord i tron, a Alkaraz tvrdi - Ovo je kraj!

Nema šta nije u igri - 23. grend slem, prvo mjesto na ATP listi sa jedne strane, sa druge strane potvrda dominacije, dokaz da je najbolji kao i vrlo jasna poruka - gotovo je sa "Velikom trojkom".

Izvor: Profimedia

Novak Đoković i Karlos Alkaraz, to je priča koju smo čekali cijeli Rolan Garos. Danil Medvedev je odmah ispao, Rafael Nadal se nije pojavio, a od starta turnira se vidjelo da nema zaustavljanja za dvojicu fantastičnih tenisera. Sada se čeka da se objavi satnica po kojoj će njih dvojica igrati u petak, ali sve bi iznenadilo da to ne bude meč u večernjem terminu.

A osim za finale Rolan Garosa dvojica jasno najboljih tenisera u ovom trenutku na svijetu igraju i za ATP tron. Počeo je Rolan Garos Španac kao prvi igrač svijeta, odbranio je sve bodove sa prošlog turnira i povećao svoj učinak, ali pošto su i on i Novak 2022. godine završili takmičenje u četvrtfinalu sada vode bitku i za prvo mjesto.

Na zvaničnoj ATP listi Alkaraz je prvi sa 6.815 bodova, drugo mjesto drži Danil Medvedev sa 6.330, a Nova je treći sa 5.955 poena. Ipak kako je turnir odmakao i kada se dodaju i oduzmu poeni, sada je pred polufinale situacija drugačija. Danil Medvedev je ispadanjem u prvom kolu ostao bez 220 bodova i sada je na 6.100 i treći je, a Novak ga je prestigao i ima 6.315 kada mu se dodaju poeni sa ovogodišnjeg turnira. Karlos Alkaraz je prvi sa 7.175, ali ako izgubi biće u problemu.

Novak bi plasmanom u finale došao do 6.795 bodova i ne bi još uvijek svrgnuo Alkaraza sa vrha, ali bi imao šansu. Titula bi mu donijela 7.595 bodova i još jednom prvo mjesto kao i šansu da sa dobrim učinkom na Vimbldonu dođe i do 400 nedelja na vrhu. Sa druge strane Alkaraz koji je do sada u karijeri na prvom mjestu ATP liste proveo 25 nedjelja bi pobjedom u polufinalu ostavio Novaka na 6.315 bodova, a onda bi eventualnim trijimfom mogao do 8.455 bodova i to bi mu garantovalo nekoliko mjeseci na prvom mjestu.

Sam Alkaraz je pred ovaj meč rekao da ga ne zanima rivalstvo Rafe i Novaka i da ne gleda svoj pohod na tron kroz to, ali itekako ga i dalje zanima Novak. Da bi dokazao svima da nije prvi na svijetu samo zato što Srbin nije mogao da igra na nekim turnirima, sada mora da pobijedi. Ali, tu se pita i Đoković.