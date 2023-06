NEĆE NAVIJATI ZA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Grk nema šta da krije: Nole, spremi se, on je kao BRZI GONZALES

Stefanos Cicipas pričao je o duelu Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza poslije poraza na Rolan Garosu.

Izvor: Profimedia/Antonietta Baldassarre / Insidefoto/Sipa USA

Stefanos Cicipas navijaće za Karlosa Alkaraza u polufinalu Rolan Garosa, a ne za Novaka Đokovića. Upravo to grčki igrač poručio je na konferenciji za medije poslije poraza od španskog igrača u četvrtfinalu takmičenja. Nije bio pretjerano raspoložen da priča o polufinalu i o prognozama. "Nemam mnogo stvari da vam kažem, igrao je Karlos fantatično, probaću malo više da spavam prije mečeva, izgleda da pomaže", počeo je Cicipas, pa je onda upitan šta misli o polufinalnom duelu. "Navijam za mlađe", dodao je Stefanos.

Novinari su ipak htjeli da kaže nešto više - i rekao je. "Novak ima iskustvo, Karlos ima noge i trči kao Brzi Gonzales i da udara jake udarce, drugi voli da kontroliše stvari na terenu i da tjera protivnika da trči. Ne bih da dajem prognoze. Loš sam u tome."

Žalio se na raspored koji je imao prije duela sa Alkarazom. "Raspored je drugačiji, igrao sam uveče, poremetio sam raspored spavanja, a to je veoma važno za oporavak. Pravio sam greške ranije, kao kada sam igrao protiv Novaka u Bersiju prije nekoliko godina. Naravno ne želim da oduzmem bilo šta Karlosu, igrao je odlično, zaslužio pobjedu, samo hoću da kažem da mi je smetalo što je nespavanje uticalo na mene."

Za kraj novinari su ga pitali i kako se on osjeća kada izgubi meč i da li to utiče na njega. "To je baš dobro pitanje. Da li me pogađa poraz? Da, to pokazuje da mi je stalo. Tenis mi znači mnogo, nije lijepo kada se ovakve stvari dese. Bitno je da si okrižen ljudima koji razumiju, posebno oni bliži. Nije bilo zabavno na terenu u prva dva seta, bio sam isključen, kao da sam spavao. Ne želim da se ovako nešto ponovi", zaključio je Cicipas.