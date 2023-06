LJUDI, TO JE ĐOKOVIĆ, KAKO JA DA BUDEM FAVORIT? Alkaraz hvalio Novaka kao niko: Sanjao sam o ovome, igram protiv legende

Karlos Alkaraz hvalio je Novaka Đokovića pred polufinale Rolan Garosa.

Izvor: Profimedia

Karlos Alkaraz protiv Novaka Đokovića u polufinalu Rolan Garosa. Duel koji su svi čekali. U petak će odmjeriti snage, a prije tog duela je mladi španski teniser na konferenciji za medije iznio niz pohvala na račun srpskog asa. Pričao je o superlativima i prepustio ulogu favorita Srbinu.

Prvo je pričao o četvrtfinalnom meču i pobjedi koju je ostvario protiv Stefanosa Cicipasa. "Moj nivo je sve bolji kako turnir odmiče. Igrao sam veoma dobro, jedan od mojih najboljih mečeva u karijeri. Sve što sam uradio na terenu djelovalo je lako za ostale, možda čak i za mene u nekim momentima. Pokušao sam da radim proste stvari, kada to radim znači da se dobro osjećam na terenu, kada udarim lopitcu da će sigurno ući."

Onda su na red došla pitanja o Novaku, ređala su se kao na traci. "Rekao bih da su svi očekivali ovaj meč od momenta kada je žrijeb objavljen, kao i ja. Stvarno sam želio da igram taj meč, poslije prošlogodišnjeg meča u Madridu htio sam da igram sa njim ponovo. Obojica smo na visokom nivou. Ako hoćeš da budeš najbolji, moraš da pobijediš najbolje. Za mene je igranje protiv takve legende kao Novak istorijska prilika. Meč od prošle godine ne utiče na ovaj, bilo je to tada, naučili smo dosta toga od tada, biće sigurno drugačije u petak."

Šta bi moglo da presudi, Novakovo iskustvo ili Karlosova mladost? "Izabraću moju mladost. Biće ovo njegovo 45. polufinale grend slema, meni tek drugo. Iskustvo je na njegovoj strani sigurno, ali o tome neću da razmišljam u ovom momentu."

Nije se u potpunosti složio sa konstatacijom da je on najbolji igrač na svijetu. "Ne želim da kažem da sam najbolji, ali osjećam da sam među najboljima kada govorim o nivou koji pokazujem. Svaki meč je drugačiji, osjećam se komforno na terenu, teniski, mentalno, dobro se osjećam, igram sjajan tenis i to mogu da kažem."

Upitan je i da li postoji nešto što ga plaši kod Novaka, njegov nivo igre, stil, udarci ili šta tačno. "Po malo od svega, igram protiv Đokovića, jednog od najboljih u istoriji tenisa, igra 45. grend slem polufinale i mislim da vam to sve govori. Igra fantastičan tenis, vraća sve, kao zid je, probaću da zaboravim sve i da se fokusiram samo na tenis."

Nekada je gledao na televiziji okršaje Rafe i Novaka, sada će on biti akter toga na terenu. "Iskreno, neverovatno mi je da igram polufinale protiv Novaka, gledao sam milion mečeva njegovih, titula koje je osvajao, pamtim mnoge mečeve Rafe i Novaka u polufinalima, finalima, sada sam ja tu protiv takvog igrača, za mene je to ostvarenje sna i nešto o čemu sam maštao. Razmišljao sam kada sam gledao njihove mečeve da bih mogao jednog dana ja tu da budem, snovi su se pretvorili u javu."

S obzirom na formu i mečeve na Rolan Garosu ove sezone novinari su pitali Karlosa i da li smatra da više zavisi od njega ili od Novaka, jer djeluje da je on u boljoj formi. "Ljudi, to je Novak, on uvijek ima neku brzinu više. Moram ja da izdržim i njegov ritam, on je veliki igrač, svi to znaju, jedan od najboljih u istorji, igrao je milion mečeva. Svi smo vidjeli da on ima neki nivo koji djeluje nepobjedivo. Ne mogu da kažem da će da padne zbog mog ritma ili tako nešto. Mislim da će biti neizvjestan meč, probaću da diktiram tempo i da igram svoju igru, ali igram protiv Novaka, biće komplikovano igrati onako kako želim."

Priznao je da je oduševljen srpskim igračem. "Đoković je jedan od najboljih igrača po udarcu loptice, stvarno je kompletan, radi sve stvari odlično i to me fascinira. Kada igra dobro ili na nekom nivou koji djeluje prosječno, taj nivo je takođe fantastičan i iznad drugih. Došli smo do toga da igramo protiv igrača koji će da te kazne ako se opustiš nekoliko minuta. Ne smijem da dozvolim da se takvo opuštanje dogodi i protiv Novaka kao što se dogodilo protiv Cicipasa u završnici meča. Stvarno smatram da je Novak favorit. Ne kažem to da bih skinuo pritisak sa sebe. Dokle god Novak igra tenis, on je favorit, osvojio je tolike titule, igrao protiv najboljih. Ponavljam, dok god je on tu, Novak je favorit."

Novak i Rafa imaju po 22 grend slem trofeja, pa je za kraj Karlos upitan i da li će možda to da mu bude dodatni motiv, da pomogne sunarodniku da ga Srbin ne pretekne. "Nisam razmišljao o tome, rekao sam to i ranije, nisam došao ovdje da se stavim između Novaka i Rafe, ne radim to zbog njih, nego zbog sebe, razmišljam samo o sebi, želim da osvojim grend slem i to je jedino što je za mene bitno", zaključio je Alkaraz.