Danila Medvedeva je mučila šljaka. Čini se sve do sada!

Izvor: AP/Kamran Jebreili

Novak Đoković je 36. rođendan dočekao na trećem mjestu ATP liste nakon što je poslije nešto lošijih igara na šljaci uspio da padne ispod Karlosa Alkaraza i Danila Medvedeva. Stao je na 387 nedjelja na vrhu i prepustio tron Alkarazu, ali zapravo Španac nije najbolji teniser svijeta ove sezone.

Alkaraz je prvi na ATP listi sa 6.815 bodova, drugi je Danil Medvedev sa 6.340, a Novak je treći sa 5.955 poena i njih trojica će se na Rolan Garosu takmičiti za titulu i za prvo mjesto. Ipak, ubjedljivo najbolji teniser ove sezone je Danil Medvedev!

Rus koji je na prvom mjestu ATP liste proveo 20 nedjelja, do sada je ubjedljivo najbolji u ATP trci, to jest kada se gledaju poeni osvojeni od starta sezone. To bi moralo da uplaši konkurenciju jer je Medvedevu prvo mjesto na ATP listi do sada uglavnom izmicalo jer je bio jako loš na šljaci. Sada, sa samo jednim turnirom na šljaci u ostatku sezone, on je odmakao svim rivalima.

Medvedev u ATP trci ima 4.300 poena, drugi je Karlos Alkaraz sa 3.455, a onda ide Novak Đoković sa 2.745 i Stefanos Cicipas sa 2590. Naravno, da je Novaku bilo dozvoljeno da igra na turnirima u Americi sigurno bi on bio prvi, ali bez obzira na sve, jasno je da će se trka za prvo mjesto na ATP listi voditi do kraja ove sezone.

Karlos Alkaraz je za sada prvi i ima prednost, Danil Medvedev je skupio najviše poena od početka sezone, ali svi znaju da kada je u najboljoj formi Novaku Đokoviću niko nije ravan. Čeka nas nevjerovatan nastavak sezone!

(MONDO)