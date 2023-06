Mirko Mikić potpisao za tuzlanski klub: Sloboda je osim Borca m:tel, jedina u kojoj bih radio u BiH!

Doskorašnji trener Borca m:tel od ponedjeljka je i zvanično novi šef struke tuzlanske Slobode.

Izvor: MONDO

Mirko Mikić je poslije pet sezone na klupi Borca m:tel napustio banjalučki klub i potpisao dvogodišnji ugovor sa tuzlanskom Slobodom.

"Već neko vrijeme se priča o promjeni trenera u Borcu m:tel i mom prelasku na neko drugo mjesto. Evo sad neka bude i zvanično - prije nekoliko dan sam potpisao sa RK Sloboda iz Tuzla. Jednostavno, meni je bila neophodna promjena, došlo je do zasićenja, 20 godina sam u klubu, 15 kao igrač i pet kao trener, dugo sam razmišljao, nisam odluku donio preko noći. Pričao sam sa drugim meni bliskim ljudima i čije mišljenje poštujem. Bez obzira na rezultate ove sezone, o promjeni sam razmišljao i prethodne kada su rezultati bili idealni, osjetio sam dozu zasićenja. Mislim da će ovo biti dobro za moju karijeru, a mislim da će i Borac m:tel izvući benefite iz toga. Posebno sam ponosan da sam mnogo klinaca forsirao, evo posljednji dječaci su u nedjelju po treći put zaredom osvojili titulu šampiona BiH. Smatram da je i njima potrebna promjena trenera, kako bi se iznova dokazili i pokazali koliko mogu, a uvjeren sam, mogu mnogo", rekao je Mikić na početku razgovora za naš portal.

Prema njegovim riječima, uvjeren je da će se odlazak u Tuzlu pozitivno odraziti i na karijeru, ali i na banjalučki klub.

"Idem u ozbiljnu sredinu. Ljudi iz Slobode su stvarno bili pozitivni, užitak je bilo pregovarati s njima jer je riječ o klubu sa ogromnim ambicijama i jasnom vizijom. Brzo smo se dogovorili, našli zajednički jezik, pogotovo kad je u pitanju entuzijazam i ljubav prema sportu kojim se bavimo. Ugovor je potpisan na dvije godine, s tim što potoje neke stvari koje će se morati ispoštovati. Oni koji prate rukomet u BiH, znaju šta to znači. Inače, prilično sam obazriv u izjavama, ali činjenica je šta Sloboda želi i to je ono što je mene privuklo. Moj odlazak iz Borca bio je upravo u klub koji ima velike ambicije, koji ima jasan i definisan cilj - a to je najveće moguće. Ozbiljno su organizovani, imamo savršene uslove, što me je već prije dvije sezone navelo na razmišljanje gdje bih mogao da odem kad prestanem raditi u Borcu. Tada sam shvatio da je Sloboda jedini klub u BiH u kojem bih radio a da nije banjalučki Borac. Veoma sam srećan što je to završeno".

Mikić se javno zahvalio banjalučkom klubu na svemu što mu je omogućio u protekle dvije decenije.

"'Borik' je bio moja druga kuća, Borac me je, osim roditelja, vaspitavao, vjerujem u najboljem mogućem smislu. U klubu sam doživio divne momente, bilo je i onih ne tako divnih, ali u suštini, ponosan sam na sve što sam uradio za klub. Osvajao sam titule i kupove, kao igrač i kao trener, postao sam i reprezentativac i mnogo toga dugujem Borcu. Trudio sam se da vratim klubu sve što sam mogao, griješio jesam, ali radio sam najbolje što znam. Tako da mirne savjesti odlazim drugim putem i Borcu želim svu sreću. Poprilično sam sad nestrpljiv za nastavak karijere i jedva čekam pripreme u novom klubu. Takođe jedva čekam da vidim ove mlade igrače Borca i mislim da sam uradio dobru stvar u omladinskom pogonu. Moj posao je u tom pogledu završen, s titulom su izišli iz juniorske konkurencije i vjerujem da će pokazati mnogo i u seniorskom rukometu", zaključio je novi trener Slobode.