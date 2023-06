Novaka samo povreda ili nesreća mogu da zaustave! Tekst Britanca izazvao buru - da li priželjkuje da se Đoković razboli?

Tekst britanskog "Telegrafa" iznervirao je Novakove navijače...

Novak Đoković dominira, osvojio je 23. grend slem, pobijedio je Kaspera Ruda u finalu Rolan Garosa i ispisao nove stranice istorije. Slijedi Vimbldon i napad na novi trofej, a prije toga je tekst britanskog "Telegrafa" izazvao je buru. Novinar Sajmon Brigs napisao je članak pod nazivom "Tenis ima problem zvani Novak Đoković i rješenje mora da se nađe brzo". To je naljutilo navijače srpskog asa, posebno pošto u tekstu spominje povredu, bolest, pa su tako krenuli komentari da "oni priželjkuju da se Novak povrijedi."

Iznio je dosta pohvala na račun Srbina, mada su neki dijelovi teksta sporni. "Ako me je ovaj Rolan Garos naučio nešto onda je da je cijeli teniski svijet u poricanju i da ne shvata koliki je Novak Đoković problem. Ljudi su zaista mislili da će da izgubi od Karlosa Alkaraza koji je blistao na US openu na kom Novak nije mogao da igra zbog vize. Momka koji nikad nije prošao dalje od četvrtfinala u Parizu. Mnogi analitičari, kladionice, svi oni su mislili da će on da dobije, ali su onda ostali u šoku kada su vidneli meč. Poruka je jasna. Osim bolesti, nesreće ili Rafe Nadala, Đoković je nedodirljiv", piše u tekstu.

U prvi plan stavlja dobre rezultate Novaka. "Od kada je riješio problem sa laktom imao je samo četiri poraza na slemovima, dva od Rafe u Parizu, jedan od Medvedeva u finalu Njujorka i splet nesrećnih okolnosti kada je pogodio lopticom ženu, linijskog sudiju. Da li Novak može da osvoji titulu dok nosi povez preko očiju i koristi tiganj umjesto reketa, možda bi to bila značajna promjena. Na dva slema ove godine ukupno je izgubio tri seta, jedan od Enca Kuakoa u Melburnu i drugi od Karena Hačanova, ni jedan ni drugi nisu imali nikakvu šansu da ga ugroze."

Posebno je pisao o polufinalu Pariza i duelu sa Alkarazom koji je početkom trećeg seta upao u probleme sa grčevima. "Svi su čekali to polufinale protiv Alkaraza, a onda je on ušao u problem sa povredom. Lično, mislim da ga Španac ne bi dobio ni da se to nije desilo. Uspijevao je da izvodi čuda na terenu u poenima koji su bili iscrpljujući. Dok se Nadal oporavlja i propušta turnire, ne postoji nijedan igrač sa znanjem ni fizičkom snagom da dobije Novaka u meču od pet setova. Novak je to naučio zahvaljujući najboljoj školi i duelima sa Nadalom, Federerom i Marejem, igrao je sa njima iznova i iznova."

Mnogi vide Alkaraza kao jedinog igrača koji bi mogao možda da ugrozi Đokovića na nekom od četiri najveća turnira. "Alkaraz može da dobija igrače u svojoj generaciji koliko god želi, ali je duel sa Đokovićem nešto potpuno drugačije, priznao je to i sam na konferenciji kada je reka oda "nikada nije osetio toliku tenziju u karijeri.' Kako Alkaraz može da smanji razliku? Možda on i njegov trener Huan Karlos Ferero mogu da izvuku pouke iz ta dva iscrpljujćua seta na 'Šatrijeu', ali je iskustvo dragocjeno i moraće da odigra još nekoliko mečeva da bi bio spremniji. Do tada će Novak vjerovatno da kompletira kalendarski slem i da razmišlja da li može da dogura do 30. grend slem titula. Sada, sa 23. titulom igraće još slobodnije i neće morati da razmišlja o takvim stvarima. Osim ako Karlos ne sazri ekstremno brzo, jedino šta može da zaustavi Novaka je gubitak motivacije ili povreda na njegovom tijelu koje ne stari", zaključio je Brigs u tekstu.