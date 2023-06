Novakova 23 trofeja su super, ali jeste vidjeli onaj čelendžer?

Rodžer Federer ima novog miljenika na ATP turu, sada je to Endi Marej!

Izvor: Instagram/rogerfederer

Dugo smo čekali da se Rodžer Federer oglasi i čestita Novaku Đokoviću osvajanje Rolan Garosa, a kada se konačno javio nije mogao da ne pomene još jednog svog nekadašnjeg rivala. Jedini čovjek koji je uspio da prekine dominaciju "Velike trojke" u njihovom zenitu!

Endi Marej je bio prvi na svijetu 41 sedmicu, od novembra 2016. do avgusta 2017. godine, a zatim su ga povrede spriječile da ostane na vrhu. Penzionisali su ga, pisali mu pozdravne govore, a on nije odustajao i u sedmici kada je Novak uzeo 23. grend slem Marej je osvojio čelendžer!

"On je upravo osvojio čelendžer u Surbitonu prošle sedmice. Osvojio ga je u istoj sedmici kada je Novak uspio da dođe do svojih neverovatnih 23 grend slema. A Endi gura u Surbitonu - to takođe zaslužuje ogromno poštovanje. Ja sam veliki Endijev navijač i želim mu sve najbolje na Vimbldonu. Po mom mišljenju na toj podlozi je najbolji, pogotovo sada. Tako da se nadam da će ostvariti mnogo, mnogo pobjeda tamo", rekao je Federer.

Srbija ima jedinog tenisera u istoriji koji je sa dva vještačka kuka uspio da zaigra tenis - Nenada Zimonjića. Ipak, igrati profesionalni tenis u singlu pa još i na Vimbldonu u mečevima na tri dobijena seta je nešto zaista posebno.

"Endi je specijalan čovjek i drago mi je što može da igra. On to voli, zaista voli tenis. Mislim da je sa svim komplikacijama koje je imao sa kukom, zaista nevjerovatno vidjeti da i dalje nastavlja da igra. Ono kroz šta prolazi i šta uspjeva tako da uradi je nevjerovatno", završio je Federer.