Nevjerovatan intervju Britanca: "SAMO NOVAK! Rodžeru i Rafi ne vjerujem ni sekunde!"

Slavni teniser koji je svojevremeno bio najbolji Britanac prokomentarisao Novaka Đokovića i njegove najveće konkurente.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je u Parizu ispisao istoriju osvajanjem 23. grend slem titule, u Londonu će imati priliku da stigne i Margaret Kort koju su u međuvremenu "izmislili" oni koji ga osporavaju, ali rekordi za Srbina nikada nisu bili nedostižni. Kada je djelovalo da neće uspjeti da parira Federeru i Nadalu nadmašio je sve što su radili u karijeri i to posebno cijeni nekadašnji britanski teniser Džon Lojd. Njegova izjava o Novaku možda bi zasmetala fanovima najvećih rivala.

Nekadašnji 21. igrač planete i najbolje rangirani teniser iz svoje zemlje istakao je da Novaka Đokovića ceni i da mu veruje jer otvoreno priča o rekordima! Sa druge strane, Rodžer Federer i Rafael Nadal nisu iskreni i po mišljenju nekadašnjeg tenisera ne zaslužuju povjerenje.

"Jedna od stvari koju volim kod Novaka je što je uvijek govorio da juri rekorde i da mu to mnogo znači. Koliko god volio Rafu i Rodžera, oni su su uvijek govorili da ih to ne zanima, bla, bla, bla. Ne vjerujem im ni sekundu. Žao mi je, ali im ne vjerujem", izjavio je Lojd i dodao: "Samo Novak govori istinu. Svaki igrač želi rekorde. Za to oni žive."

Đoković je trenutno na čelu vječne liste sa 23 gren slem titule, Nadal ima jednu, a Federer tri manje. Članovi "velike trojke" su zajedno osvojili 65 gren slemova, 102 turnira masters serije i 12 završnih Mastersa i obilježili su eru koju svi ljubitelji smatraju za najbolju u istoriji tenisa. U konkurenciji dvojice najvećih rivala Đoković ima ogromnu prednost kada se priča o tome ko je najbolji igrač svih vremena.