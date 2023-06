Zbog Nadala mijanjaju pravilo na Olimpijskim igrama! Rafa ima zabranu, a Nijemac se prvi pobunio: Zašto pravite problem?

Prema trenutnim pravilima Rafael Nadal ne može da igra na Olimpijskim igrama u Parizu.

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal najavio je da će mu 2024. godina biti posljednja u karijeri. Zbog problema sa povredama odlučio je da se povuče naredne sezone. Prema najavama posljednji turnir mogao bi da mu bude na Olimpijskim igrama u Parizu. Mečevi će se igrati na terenima Rolan Garosa, na mjestu gdje je 14 puta bio šampion. Međutim, po trenutnim pravilima Rafa ne može da igra na tom takmičenju.

Kako nalažu propisi, Nadal u ovom momentu nema pravo učešća zbog toga što nije igrao za reprezentaciju Španije na posljednja dva Dejvis kup susreta. Predsjednik teniskog saveza Njemačke Ditlof von Arnim se prvi pobunio. On se kandidovao za predsjednika Međunarodne teniske federacije (ITF) i želi da promijeni pravila. "Takva su pravila, ali zašto otežavamo situaciju i pravimo problem igračima? Rafa želi da igra u Parizu, hajde da mu to olakšamo, moramo da promijenimo pravila. Nisam u Olimpijskom komitetu, ali bi trebalo da razgovaramo o tome", rekao je Von Arnim.

On se zalaže za promjene i želi da uradi sve kako bi pomogao španskom asu. "Ukoliko postoji mogućnost, uradio bih to, takođe bih dodao i da igrači treba da dobiju poene sa Olimpijskih igara. Treba da gledamo kako da im pomognemo, ne da stavljamo prepreke pred njih. Pustite ih da igraju, treba da budemo njihova podrška."

Otkrio je i da je imao razgovor sa najboljim njemačkim teniserom Aleksanderom Zverevim koji je osvojio Olimpijske igre u Tokiju, pobijedio je Novaka Đokovića u polufinalu, pa Karena Hačanova u finalu. "Saša mi je prišao i pitao me da li mogu da mu objasnim zbog čega nije dobio poene za osvajanje zlata u Tokiju. Po mom mišljenju je veoma bitno da se tenis igra na Olimpijskim igrama, igrači uživaju, svi mi to volimo. Ali, zašto Zverev nije dobio poene? Zašto se to ne radi. Mi smo ITF, moramo da pričamo sa ljudima iz ATP i da napravimo promjene koje bi bile fer i korektne. Saša nije bio srećan zbog toga uopšte", zaključio je Ditlof von Arnim.