Španca napadaju zbog Novaka - pitaju me da li sam Srbin

Aleks Koreča pričao je o Novaku Đokoviću, njegovom ponašanju, Vimbldonu...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković ide po titulu na Vimbldonu, glavni je favorit za osvajanje trofeja u Londonu. Potvrdio je to i bivši španski teniser Aleks Koreča koji je priznao da obožava srpskog asa, ali i da zbog toga trpi kritike. Posebno od ljudi iz svoje domovine.

Za razliku od mnogih drugih, Španac je imao mnogo pohvala na račun srpskog asa. Nešto što se rijetko može čuti. "Ljudi su zbunjeni zbog njegovog načina razmišljanja i to je velika šteta, jer mislim da je on nevjerovatno ljudsko biće. Ima dubinu, veoma je interesantan kao osoba i možeš mnogo da naučiš iz razgovora sa njim. Kada ga slušaš, upušta se u detalje i tako postaje i bolji kao osoba i kao čovjek, kao otac i sin. Mnogo ga poštujem i veliki sam njegov fan", rekao je Koreča za "tenis365".

Dao je slikovit opis Noleta. "Ne znaju ljudi Novaka i zato imaju mišljenje koje nije uvijek pozitivno. Vide ga samo na terenu i tu prate njegove reakcije. Ima određene reakcije prema svom timu i sam kaže da je ponekad to teško opravdati i da to ljudi vide.Ne shvataju da on to ne radi jer pokazuje nepoštovanje prema njima, već na taj način izbacuje đavola iz sebe i iz svog tijela. Đoković je stvarno mnogo dobar kao osoba i lijepo bi bilo kada bi davao više intervjua u kojima bi pričao o svemu kako bi ga ljudi bolje upoznali."

Koreča je stručni konsultant "Eurosporta" i bio je dio ekipe koja je na Rolan Garosu vidjela kako Đoković ispisuje istoriju i osvaja 23. grend slem trofej. "Radim često Novakove mečeve i neki ljudi ga razumiju bolje, ali ako si u Španiji i on igra protiv Nadala ili Alkaraz, nije ih briga. Samo pitaju - da li si ti Srbin? Kažem da nisam i da samo pokušavam da objasnim Novakov proces na terenu."

Za kraj je dao i svoju prognozu za treći grend slem sezone. "Ako bude igrao svoj najbolji tenis osvojiće Vimbldon. Nema sumnje da je u odličnoj formi i da je on glavni favorit. Naravno, mora to da dokaže na teren, sedam mečeva, tri dobijena seta. Nije to lako", zaključio je Koreča.

