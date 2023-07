Najljepši par svjetskog tenisa zajedno igra na Vimbldonu! (FOTO)

Ljubav između Stefanosa i Paule cvjeta, a oni su zajedno već nekoliko mjeseci.

Od prije nekoliko sedmica grčki teniser Stefanos Cicipas i španska teniserka Paula Badosa važe za najljepši par svjetskog tenisa, a njihova romansa privlači mnogo pažnje sa raznih krajeva svijeta. Iako im rezultati nisu blistavi u poslednje vreme, važno je da ljubav cvjeta i da nas sa svakog turnira "bombarduju" zajedničkim fotografijama. To će se nastaviti i na Vimbldonu, pošto Cicipas i Badosa igraju miks dubl na ovom grend slem turniru!

Oni su se prijavili za takmičenje u konkurenciji mešovitih parova, a imajući u vidu da je njihova veza izazvala mnogo pažnje i Vimbldonu će biti od koristi što će po prvi put u karijeri zaigrati zajedno. Njihovi fanovi sigurno će pratiti i turnir miks dublova na trećem grend slemu sezone, a ukoliko stignu do završnice turnira biće posebno zanimljivo jer oboje maštaju o osvajanju grend slema. Ovako izgledaju Stefanos i Paula:

Inače, Stefanos Cicipas je u srijedu kasno uveče pobijedio Dominika Tima nakon taj-brejka u petom setu, a finiš tog susreta gledala je i Paula Badosa koja nešto ranije i nešto lakše stigla do drugog kola. Grčki teniser je za to saznao tek tokom davanja izjave, pa je svojoj djevojci sa terena čestitao pobjedu u prvom kolu turnira. Pogledajte kako je to izgledalo:

