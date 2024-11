"Nemojte da ulazite sudijama u svlačionice, pa da zovete Fudbalski savez Srbije"

Branko Radujko je zajedno sa čelnim ljudima FSS spreman na velike promjene.

Novi generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko govorio je o planovima Srbije da zajedno sa Albanijom bude domaćin Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine 2027, takođe se dotakao svojih odnosa sa Predragom Mijatovićem i važnosti njegovog angažmana u Partizanu i srpskom fudbalu. Jedna od tema u "Oko magazinu" bilo je i suđenje u srpskom fudbalu.

"Ovim putem koristim priliku da poručim u ime FSS, svim sudijama fudbalskim u Srbiji, samo pravila fudbalske igre. Samo po pravilu fudbalske igre ili kako da kažete 50-50 i dok god tako sudite, FSS će stajati iza vas do kraja. Ako ne bude tako, sprovodićemo sve discplinske mjere na raspolaganju da vratimo povjerenje u srpski fudbal i nemojte da bilo ko očekuje iz Prve lige Srbije, Srpske lige da može da uđe u svlačionici sudijama, da vrši pritisak, a onda se obrati FSS da uradimo reflektore. To sve dolazi od UEFA i tamo to ne postoji", rekao je Branko Radujko.

Osim o problemu sa suđenjem on je govorio i o tome da je domaće takmičenje neophodno hitno reformisati i da nam je neophodan sistem u kome će srpski fudbal imati mnogo više mečeva u kojima bodovi imaju značaj. Sa ovakvih sistemom koji sada imamo to je očigedno nemoguće.

"Ključni problem broj jedan izuzetno niski nivo konkurentnosti u domaćim takmičenjima, pogotovo u Superligi. Šta to znači, da je ogromna razlika između ekipa koje igraju. Imam zvanične podatke UEFA, da smo u posljednjih 10 liga kada je u pitanju nivo konkurentnosti u ligi. Kad je nemate, mi imamo ponajviše ‘dead matches’ koji nemaju takmičarski značaj. Moramo da mijenjamo format lige, da u toj ligi svaki meč bude važan i svaki bod bude važan. Da niko nema razlog da igra nižim intenzitetom jer nije bitan taj meč. Mora svaki bod da je bitan, imaćemo razvoj igrača i razvoj klubova onda", rekao je Radujko i dodao:

"Nije tema samo broj ekipa, već i koliko ekipa ispada, koliko ide u baraž. Danas je od 5. do 14. mesta svejedno koji ćeš biti, 15. i 16. ispada, od petog i 14 je svejedno. Spremili smo plan, zahvaljujem se predstavnicima visokih klubova, krećemo i konsultacije sa klubovima od četvrtka sa Zvezdom i Partizanom, a onda i o Prvoj ligi Srbije i Superligi da pričamo o detaljima. Da li treba da imamo strance u omladinskoj ligi, da li ćemo skratiti omladinske i kadetske lige. Šta raditi sa djecom poslije 18-19 godine koji su jako dobri, ali ne igraju nigdje? Pa, sine, uzmi dres, stavi 10 na leđa i idi u Dubočicu, Mačvu, igraj fudbal i razvijaj se. Najnoviji reprezentativci su se razigravali u Prvoj ligi Srbije, ne Superligi. Bili su članovi mlađih kategorija, pa su igrali u Grafičaru, vratili se i dobili su poziv. Tamo su se razvijali", zaključio je Radujko.

