Sportski direktor Ohrida za MONDO: Transfer Brkića nije sporan! Rok za obeštećenje 31. avgust, a platićemo ga i ranije!

Rukometni klub Borac m:tel predstavio je novog trenera, Irfan Smajlagića, koji se poslije 36 godina vratio u klub u kojem je ponikao kao igrač.

U klub se vraća i Vladan Đurđević, a u međuvremenu je osim bivšeg trenera Mirka Mikića, Borac napustilo i nekoliko igrača – Luka Perić, Marko Lukić, Luka Knežević, Božo Tepić i Berin Brkić.

Odlazak mladog i perspektivnog golmana Berina Brkića u sjevernomakedonski GRK Ohrid koji je predstavljen u Sjevernoj Makedoniji početkom juna u prethodnih nekoliko dana doveden je u pitanje. Prema riječima direktora Borca, Vladimira Brankovića, on ima još godinu dana ugovora i smatra se igračem kluba dok se ne riješi pitanje njegovog obeštećenja.

"Berin ima važeći ugovor s Borcem, prema njemu nema ni pola marke duga, a sad ima i ugovor i sa sjevernomakedonskim klubom. To je apsurd. Niko nas nije kontaktirao osim telefonskog razgovora prije tri mjeseca. Sa Berinovim ocem sam u kontaktu i sve što je rekao je legitimno. Klub je prihvatio da plati obeštećenje, ali između prihvatanja i plaćanja je kilometarski put. Zato Berina smatramo igračem pod ugovorom u našem klubu dok se ne realizuju obaveze", rekao je Branković u petka prijepodne nakon predstavljanja trenera Smajlagića.

MONDO je kontaktirao sjevernomakedonski klub, a sportski direktor Slavčo Risteski u kratkom razgovoru je rekao da nema ništa sporno u transferu Berina Brkića iz Borca u Ohrid i da ne postoji bilo kakav problem.

"Sve je riješeno između klubova. Imamo dogovoren datum do kojeg treba da platimo, kako smo se dogovorili. Sve je OK. Ohrid će platiti obeštećenje do datuma do kojeg smo dogovorili, on će dobiti ispisnicu i to je to“, rekao je Risteski za MONDO.

On je potom naveo i detalje dogovora sa Borcem.

"Mi smo dogovorili sa Borcem da platimo obeštećenje do 31. avgusta. Mi ćemo to ispuniti i ranije. Vidio sam neke napise u medijima, ali u suštini nije ništa sporno i ne postoji nikakav problem", zaključio je Risteski.