Došao je Pipe Smajlagić, a sad stižu i pojačanja! Vladan Đurđević se vratio u Borac m:tel, a i Berin Brkić je i dalje tu

Golman Berin Brkić i dalje je zvanično igrač banjalučkog kluba s kojim ima važeći ugovor, a u Borac m:tel se vratio i Vladan Đurđević iz dobojske Sloge.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Odlazak mladog i perspektivnog golmana Berina Brkića u sjevernomakedonski Ohrid je pod znakom pitanja.

Direktor Borca m:tel Vladimir Branković je potvrdio na predstavljanju novog trenera Irfana Smajlagića da Ohrid nije platio obeštećenje i da se formalno Brkić i dalje vodi kao član banjalučkog kluba.

On je najprije pročitao imena 17 igrača koji će činiti okosnicu ekipe u sljedećoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine, uz još pet-šest juniora, otkrivši pritom i da je desno krilo dobojske Sloge Vladan Đurđević novi rukometaš Borca m:tel. koji je stigao kao zamjena za Luku Perića, novog člana slovenačkog Celja Pivovarne Laško. Takođe, potvrđen je i dolazak iskusnog čuvara mreže Nebojše Grahovca.

golmani: David Momić, Slađan Subotić i Nebojša Grahovac;

lijeva krila: Vlado Draganić, Filip Stojanović i Kosta Štrbac;

desna krila: Vladan Đurđević i Miloš Nježić;

lijevi bekovi: Ognjen Kalamanda, Nikola Ivanović i Rade Rađenović;

srednji bek: Nikša Petrović; desni bek: Amar Gračić (povreda) i Nevio Knezović;

pivoti: Nikola Malivojević, Nikola Letić i Milenko Rožić.

"Sa svima imamo potpisane ugovore, a imamo razgovore sa nekoliko igrača na pozicijama desnog, lijevog i srednjeg beka, ali dok ne bude potpisano, ništa ne govorimo", rekao je Branković.

"Međunarodni transferi su dobro poznati, klub može da potpiše igrače, ako je ugovor raskinut i ako je plaćeno obeštećenje. Berin (Brkić) je zlatno dijete iz veoma poštene i dobre porodice, ali mislim da menadžeri i 'budući' klub moraju da obrate pažnju na pravila. Berin ima važeći ugovor s Borcem, prema njemu nema ni pola marke duga, a sad ima i ugovor i sa sjevernomakedonskim klubom. To je apsurd. Niko nas nije kontaktirao osim telefonskog razgovora prije tri mjeseca. Sa Berinovim ocem sam u kontaktu i sve što je rekao je legitimno. Klub je prihvatio da plati obeštećenje, ali između prihvatanja i plaćanja je kilometarski put. Zato Berina smatramo igračem pod ugovorom u našem klubu dok se ne realizuju obaveze. To nije nikakav inat, o porodici i Berinu mislim sve najbolje, ali ovdje je razlog što se svako počeo baviti menadžerskim poslom".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema njegovim riječima, Božo Tepić nije pod ugovorom s klubom, ali spada pod plaćanje edukacije.

"On nema ugovor, istekao mu je ugovor. Ali, on je u godinama kada spada pod edukacije. Bilo koji klub koji želi da s njim potpiše ugovor, mora najprije da obavijesti drugi klub, da vidi da li postoje nekakva opterećenja, pa tek onda da potpisuje. Ovdje nije bilo tako, ali ne mislim da je postojala namjera već isključivo neznanje. Ovdje sam da zaštitim klub i kontaktirao sam ljude i oni su to prihvatili. Očekujem ovih dana da se to riješi - ne može se tako odlaziti, što bi rekao Abas Arslanagić nije ovo ljetnja liga do podne. Ovo je ipak ozbiljno takmičenje, a Borac je ozbiljan klub da bi sebi dozvolio tako nešto", zaključio je direktor crvno-plavih.