Nema tu neke velike filozofije, ako pitate Grigora Dimitrova.

Izvor: Instagram/nicolescherzinger/Instagram/mariasharapova/MN Press

Svakakva pitanja postavljaju novinari na Vimbldonu, pa tako pitaju i za savjete kada su žene u pitanju. Jedan makedonski novinar nije mogao da odoli i morao je da pita Grigora Dimitrova kako je tako uspješan sa ženama.

Tokom karijere bugarski teniser je imao veze sa nekim od najlepših žena svijeta, a novinar makedonskog "Metafaksa" je rekao kako su mu prijatelji rekli da mora da pita nekadašnjeg trećeg tenisera svijeta šta je njegova tajna?

"Ne znam kako da vam odgovorio na to pitanje. Nekada u životu ne birate stvari, one same dođu i vi se pomirite sa tim. Generalno rečeno, i dobre i loše stvari. Sve moramo prihvatiti na isti način. Kada su u pitanje žene, to je relativno, ali uvijek gledam da budem pozitivan i prijatan sa ljudima koji su mi bliski. Možda to pomaže u odnosu sa djevojkama", rekao je Dimitrov, koji je od teniserki bio ni manje ni više nego sa Marijom Šarapovom! Pogledajte kako ona danas izgleda:

Vidi opis KAKO SMUVATI ŠARAPOVU I NIKOL ŠERCINGER? OTKRIO JE GRIGOR DIMITROV: Savjet je jednostavan, pa slobodno probajte (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/mariasharapova Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/mariasharapova Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/mariasharapova Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/mariasharapova Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/mariasharapova Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/mariasharapova Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/mariasharapova Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/mariasharapova Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/mariasharapova Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/mariasharapova Br. slika: 10 10 / 10

Poznato je da je dugo vremena bio dečko poznate pop dive Nikol Šercinger, a jedno vrijeme je njegova devojka bila Lolita Osmanova. Provodio se sa Romanom Tabak, a čak je bio i sa Madalinom Ganeom u jednom momentu. To je sve ono što se zvanično zna i što je dospelo u javnost.

Drugih govorkanja je bilo jako puno, a 32-godišnjak iz Haskova je i pored svog teniskog, ali i ličnog uspeha ostao skroman. Pogledajte još jednu od njegovih bivših, Nikol Šercinger: