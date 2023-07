Fatalna žena na tribinama Vimbldona! Navijala za "Novakovog bratka", priča se da su u vezi - svi gledali u nju! (FOTO)

Rumunska glumica Madalina Genea pojavila se na meču osmine finala Vimbldona.

Izvor: SK2/Screenshot

Bugarski teniser Grigor Dimitrov dobio je prvi set protiv mladog i talentovanog Holgera Runea, ali nije uspio da se plasira u četvrtfinale Vimbldona. Na kraju, Danac je slavio 3:1, ali "Novakov bratko", kako su ga mediji prozvali zbog sjajnog prijateljstva sa Đokovićem, makar može sa poluosmijehom da ode kući sa "Terena broj jedan" pošto je uz njega bila jedna od najljepših žena današnjice.

Rumunska glumica Madalina Dijana Genea, koju u svijetu filma nazivaju nasljednicom Sofije Loren, bodrila je Bugarina dok se šuška da su njih dvoje u vezi. Od ranije je poznato da su prijatelji, međutim posljednje zajedničke fotografije govore da su u međuvremenu postali i nešto više od toga.

U međuvremenu, Dimitrov i Genea nisu potvrdili da su u vezi, ali će fotografije sa Vimbldona, gdje je Rumunka zdušno proslavljala svaki poen govorile da navija za svog partnera, a ne samo za prijatelja. Bilo kako bilo, ni njena podrška na kraju nije bila dovoljna da bi Dimitrov savladao mladog tenisera iz Danske koji je u naletu i koji je u dosadašnjem toku turnira mnogo pokazao i s pravom ga gledaju kao potencijalno iznenađenje.

Podsjetimo, Dimitrov je bio u vezi sa brojnim ljepoticama iz raznih sfera života: Šarapovom, Šercinger...

"Ne znam kako da vam odgovorio na to pitanje. Nekada u životu ne birate stvari, one same dođu i vi se pomirite sa tim. Generalno rečeno, i dobre i loše stvari. Sve moramo prihvatiti na isti način. Kada su u pitanje žene, to je relativno, ali uvijek gledam da budem pozitivan i prijatan sa ljudima koji su mi bliski. Možda to pomaže u odnosu sa djevojkama", kazao je nedavno Grigor Dimitrov objašnjavajući svoje "zavodničke" vještine.

