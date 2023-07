Pobijedio sam Novaka u Srbiji, ali to nije imalo veze sa mnom! Rus otvorio dušu o Đokoviću: Nije to bilo zbog moje igre!

Andrej Rubljov je izgubio od Novaka Đokovića, pa progovorio o svojoj jedinoj pobjedi protiv Srbina.

Izvor: Profimedia

Ruski teniser Andrej Rubljov doživio je veoma bolan poraz od Novaka Đokovića u četvrtfinalu Vimbldona, a poslije meča je potpuno iskreno govorio o svojoj jedinoj pobjedi protiv Srbina u pet međusobnih mečeva. Bilo je to u Beogradu 2022, u finalu Đokovićevog turnira Srbija Open (6:2, 6:7, 6:0), a Rus je ovog utorka detaljno govorio o tom susretu - i to neposredno poslije meča na Centralnom terenu Vimbldona.

Na pitanje da li može da poredi Novaka u današnjem meču sa onim koji su igrali u prethodnim godinama, Rubljov je malo razmislio, pa odgovorio: "Ne znam, osjećam kao da igra sve bolje i bolje kada su naši mečevi u pitanju. Mislim da sam danas prvi put bio dovoljno spreman da igram dobar meč protiv njega. U prethodnim duelima mentalno nisam bio u stanju za to. Čak i u meču u kojem sam ga pobijedio u Srbiji. Samo sam imao sreće. Ne znam, on prosto tada nije igrao. Povrh toga, bio je umoran u trećem setu, na kraju meča. Nije se to dogodilo zbog moje igre ili bilo čega drugog. A danas mislim da sam prvi put bio spreman da igram i bio sam 'tu' i imao sam te male šanse koje nisam koristio. On jeste. I zato je on Novak, jedan od najvećih u istoriji".

Rubljov je na sličan način komentarisao i današnji poraz. "Trenutno osjećam različita osjećanja. Bilo je ovo moje prvo četvrtfinale grend slema u kojem sam ponosan na sebe. A onda, naravno, želiš i da pobijediš. Uradio sam sve što sam mogao da bih pobijedio u ovom meču. Uz sve to, naravno da se osjećam i razočarano, jer istovremeno osećam da kada sam imao malo, malo šanse da uradim nešto, u tim situacijama udarci nisu prolazili ili je malo falilo da prođu. Sa druge strane, on je koristio i najmanje šanse i iskoristio ih je sve. Pričamo o treću set, svaki put kada sam imao 0:30 ili brejk-loptu, promašivao sam za malo. A onda je on sticao prilike i koristio ih".

Upitan da izdvoji jedan razlog zbog kojeg je teško igrati protiv Novaka, Rus je slegnuo ramenama. "Ta jedna stvar je njegov fokus u tim ključnim momentima. Ponekad pomislite da imate šansu, a onda je razlika u tome da ja te svoje male šanse nisam koristio, a on svoje jeste. Tako da je stvar u fokusu u tim trenucima. Iskustvo takođe. Te stvari su impresivne i zato je on najveći igrač. Na kraju krajeva, ti momenti se računaju. Ti momenti su pravi tenis", dodao je trenutno sedmi teniser svijeta.

Novak Đoković je poslije pobjede pohvalio Rubljova: "Odigrao je najbolji tenis protiv mene na velikim turnirima, što se i očekuje. Veći broj tih mečeva sam ja pobijedio i nije imao šta da izgubi, izašao je sa pravom taktikom, htio je da bude agresivan, pogotovo sa forhend strane. Malo me je i iznenadio visokim nivoom tenisa koji je držao kroz čitav meč. Bio je težak, zahtjevan meč, junačka pobjeda i idealan trenutak za ovaj meč", izjavio je on.