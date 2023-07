NOVAČE, TI ME INSPIRIŠEŠ! Alkaraz uzeo pehar i okrenuo se ka Novaku: "Od kad sam se rodio, ti si pobjeđivao"

Karlos Alkaraz dao je izjavu na terenu poslije osvajanja Vimbldona i posebno se zahvalio Novaku Đokoviću.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković zaustavljen je u finalu Vimbldona, Karlos Alkaraz novi je šampion. Osvojio je svoj drugi grend slem u karijeri i pokazao da je predvodnik nove generacije. Poslije ogromnog uspjeha sa peharom u rukama stao je pred mikrofon i prvo je pričao o emocijama, pa se onda obratio Srbinu.

Nije mogao da sakrije zadovoljstvo poslije tutule. "Ovo je za mene ostvarenje sna, pričao sam i ranije da je sjajno pobjeđivati, ali i da sam izgubio bih ponosan na sebe. Pisao sam istoriju na ovom sjajnom turniru, igrao protiv legende tenisa, to je za mene ostvaranje sna. Igrati u završnici ovakvih takmičenja, to je nestvarno za mene u ovim godinama. Ponosan sam", rekao je Alkaraz i dodao da je ponosan i na svoj tim.

Onda se okrenuo ka Noletu. "Poslije prvog seta koji sam izgubio sa 6:1 rekao sam sebi da moram da podignem nivo igre da ne bih razočarao sve koji su došli. Moram da čestitam Novaku, nevjerovatno je igrati protiv njega. Ti me mnogo insprišeš. Počeo sam da igram tenis gledajući tvoje mečeve. Od kad sam rođen ti si pobjeđivao na turnirima. Neverovatno je, 36 je novih 26, ti si to već rekao i stvarno je nevjerovatno. Svaka čast", koji se na taj način malo i našalio, jer je rođen 2000. godine, ali je Novak prvi grend slem osvojio kada je on imao samo osam godina.

Na finalu bilo je mnogo poznatih ličnosti, među njima i španski kralj Felipe. "Mnogo je poseban osjećaj igrati pred svim ovim ljudima, kraljevska porodica, kralj Felipe je došao ovdje da navija za mene. Igrao sam dva puta pred vama i pobijedio sam, nadam se da ćete dolaziti i ubuduće. Hvala vam na podršci."

Koliko je Karlos talentovan pokazuje i podatak da mu je ovo bio tek četvrti turnir na travi i da je već podigao pehar na Vimbldonu. "Da, zaljubio sam se u travu. Nevjerovatno je, nisam očekivao da ću toliko brzo biti na ovakvom nivou, samo četiri turnira sam igrao. Stvarno je ostvarenje sna. Uložili smo dosta napora, uspio sam brzo da se priviknem na podlogu i srećan sam", zaključio je Alkaraz.

