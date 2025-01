Bogdan oborio novi rekord: Nurkić nije ulazio u igru

Bogdan Bogdanović nastavlja da pruža fantastične partije u Atlanti.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bogdan Bogdanović nastavlja da pruža odlične partije u dresu Atlante. Od kada se vratio iz povrede kapiten srpske reprezentacije igra veoma dobro. Tako je u porazu od Finiksa (123:115) bio drugi najefikasniji igrač u svom timu sa 17 poena (3/6 za tri), uz tri asistencije, dva skoka i dvije ukradene lopte.

Uz to je Bogdan ušao u istoriju Hoksa tako što je postao peti igrač u klupskoj istoriji po broju poena sa klupe. Kada je ubacio svoj 10. poen na meču prestigao je Džoša Čildresa i došao do 2,354 poena sa klupe na svojoj 161. utakmici na kojoj ulazi kao rezervista. Čildres je dao 2,353 na 218 mečeva. Takođe, srpski igrač je nastavio niz i dao je bar jednu trojku na 107 uzastopnih utakmica, ispred njega je Kajl Korver sa 127. Ako nastavi u ovom ritmu imaće priliku da ga prestigne do kraja sezone.

Kada su u pitanju strijelci bolji od Bogdanovića bio je samo Trej Jang (21, 7as), dok je Dajson Denijels dodao 13 poena. Na drugoj strani Bredli Bil je dao 25 (7sk), Kevin Durent je dodao 23, uz 7 asistencija, dok Jusuf Nurkić nije odigrao ni sekund što je jasna poruka Sansa da ne računaju više na njega i da žele da ga trejduju.

REZULTATI: