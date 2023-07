Marinko Umičević podnio ostavku! Nakon osam godina odlazi iz Borca

Marinko Umičević podnio je ostavku na mjestu člana Upravnog odbora Rukometnog kluba Borac m:tel.

Izvor: PROMO/Rukometni savez RS

"Poštovani i uvaženi navijači i prijatelji Rukometnog kluba Borac sa žaljenjem obavještavam da sam definitivno odlučio da napustim poziciju člana najužeg klupskog rukovodstva. Prije osam godina došao sam u klub zajedno sa Milanom Radovićem koji je izabran za predsjednika, kada niko nije htio da preuzme brigu o klubu, čak ni olimpijci i mnogi zaslužni igrači Borca. Mi smo se uhvatili u koštac zajedno sa gospodom Vladimirom Brankovićem, Vladimirom Blagojevićem i ostalima kako bismo klub postavili na zdravije temelje", rekao je Umičević i dodao:

"Zbog zdravstenih razloga ranije sam dao ostvaku na pozicju potpredsjednika, a onda na molbu sadašnjeg predsjednika Igora Jovanovića prihvatio sam da ostanem u upravi. Sada definitivno odlazim i to na dostojanstven način, bio sam aktivan član uprave i smatram da sam radio savjesno i odgovorno. Nikada iz kluba nisam uzeo ni jednu jedinu marku, davao sam sopstveni novac kao i sredstva iz Tvornice obuće 'Bema'"

Umičević je nakon toga pomenuo i titulu 2020. godine kada je prvenstvo prekinuto zbog pandemije korona virusa.

"Mogu se pohvaliti da sam osim novčanih sredstva, RK Borac m:tel donio titulu 2020. godine u vrijeme korone. Tada sam donio odluku da se prekine takmičenje u Premijer ligi BiH i Borac proglasio šampionom, pa kada se titulama hvali gospodin Mikić mogu valjda i ja. Čak smo tada igračima isplatili pune plate i siguran sam da smo jedini to uradili u regionu."

Sada već bivši član Uprave RK Borac otkrio je kako je u posljednje vrijeme došlo do nesuglasica u vođenju kluba.

"U posljednje vrijeme došlo je do nesuglasica u vođenju kluba. Mnoge stvari se ne odvijaju kako treba i po pitanju prostora koji nam je otet, gdje je nastupila totalna šutnja i muk. Šutnja je znak odobravanja, tako da sam poprilično zabrinut zbog tog prostora. Jednostvano nemamo podršku društva, Vlade, resornih Ministarstava, a zavladala je i šutnja unutar kluba, dok sam jedini koji je zaradio tužbu za klevetu od gospodina Torbice".

"Smatram da je nakon osam godina koliko sam proveo u Borcu, došlo vrijeme i osjetim to na sebi, da dođu novi ljudi koji će preuzeti klub koji gotovo da nema dugovanja koja su bila milionska koja su nasa dočekala. Želim da kažem da su već neki članovi uprave prije mene dali ostavke, neki se spremaju da to urade, neki smatraju da im je to privatna svojina i nema ko da ih smakne. Hvala svima na saradnji, hvala što su me trpjeli sve ove godine, u životu ne štedim ni sebe ali ni druge. Uvijek sam tražio rad, red, disciplinu i odgovornost.

Srećno uz poruku: „Sve dok Vrbas Banjalukom teče, Borac živjeće i prije i poslije nas", zaključio je Marinko Umičević.