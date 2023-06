Saga se nastavlja: Još se ne zna koliko klubova ispada iz PL BiH, klubovima blokirane prijave za evropska takmičenja

Saga oko broja klubova koji ispadaju iz Premijer lige BiH traje od februara.

Izvor: PROMO/Rukometni savez RS

Nedavno je u Banjaluci predsjednik Rukometnog saveza RS Marinko Umičević imao sastanak sa delegacijom Rukometnog saveza BiH u kojoj su bili članovi Upravnog odbora: Kenan Magoda (inače i potpredsjednik RS BiH) i Dario Pušić te generalni sekretar Nedim Arnautović.

Prema riječima Umičevića obavljen je razgovor kako bi se prevazišlo sadašnje stanje i sastanak se činio više nego konstruktivan.

„Ovom prilikom svako od nas je iznio svoje argumente, dogovorili da se niko ne oglašava nekoliko dana. Mislio sam da smo tada našli rješenje, jer smo približili stavove. Ono što je bilo potrebno, a to je da se poštuje Statut RS BiH, propisi EHF-a kao i odluka Nadzornog odbora RS BiH“, navodi se u saopštenju RS RS koje potpisuje Marinko Umičević.

„Međutim, od tada, pa sve do današnjeg dana ništa se nije promijenilo. U međuvremenu su blokirane prijave klubova za evropska takmičenja, a do 30. juna klubovi moraju da se prijave za učešće u ligama, i to je ujedno zadnji dan za određivanje propozicija i drugih pratećih akata. Mi još nismo izašli ni iz prošle sezone sa čistim računima, blokiran je RK Mladost iz Banjaluke koji još ne zna da li će igrati Premijer ligu, jer se ne zna koliko će igrati klubova“, dodao je Umičević pa nastavio:

„Isto to važi i za Hercegovinu (Nevesinje) koja je prevarena baš kao i Iskra(Bugojno), jer su se prijavili za učešće u Ligi po jednim propozicijama, dok je minulo prvenstvo (2022/23.) počelo po drugim, što je nedopustivo i u normalnim zemljama nezamislivo“.

„Rukometni savez Republike Srpske je pet puta u pisanoj formi upozoravao UO RS BiH da ne rade u skladu sa Statutom i Pravilnicima, i tražio od predstavnika Rukometnog Saveza Republike Srpske u UO RS BiH da se moraju držati starih propozicija, Statuta i propisa EHF. Nakon toga obratio sam se Nadzornom odboru RS BiH koji je 16. marta 2023. godine poništio odluku UO RS BiH na koju su oni imali pravo žalbe Skupštini. Niko se nije žalio, što znači da je odluka Nadzornog odbora postala IZVRŠNA. Međutim, UO RS BiH se i dalje izdigao iznad svojih ovlaštenja i sve to bh. rukomet vodi u sve veću provaliju“.

Umičević je za kraj najavio i tužbe.

„Imamo namjeru da tužimo predsjednika Upravnog odbora RS BiH i članove ovog tijela za ovo stanje, jer nemaju nijedan razlog za ovako ponašanje. Tražim da se ponašaju odgovorno i da rukomet ne bude taoc pojedinaca. Ukoliko na ove naše argumente imaju primjedbe, onda i ne treba da se igra rukomet u BiH. Poslaćemo dopis EHF-u, a to tražimo da uradi i predsjednik RS BiH Vladimir Branković, da ih takođe obavijesti o situaciju u rukometu BiH“.