Džumhur otkrio zašto je predao meč poslije samo 36 sekundi!

Bh. teniser otkrio razlog nesvakidašnjeg prekida poslije samo jednog poena.

Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Damir Džumhur danas nije uspio da se plasira u glavni žrijeb turnira Nordea open u švedskom Bostadu, a način na koji je završio takmičenje bio je pomalo bizaran.

Najbolji bh. teniser odigrao je samo jedan poen, tačnije sve što je uradio u 36 sekundi meča protiv Austrijanca Filipa Mišolića je da je jednom odservirao.

Odmah potom zaputio se prema mreži i predao meč ostavivši u čudu malobrojnu publiku.

Džumhur je, međutim, nekoliko sati kasnije u izjavi za N1 objasnio zbog čega je predao meč poslije samo jednog poena.

"Zagrijavao sam se za meč na terenu i nakon jednog udarca su me leđa presjekla i to je bilo to. Otišao sam kod fizioterapeuta, popio tablete protiv bolova, ali tu nema pomoći previše. Malo mi je bilo bolje i mislio sam da pokušam, ali već u prvom poenu me je ponovo presjeklo na pokušaju da potrčim do lopte i nisam više mogao da nastavim, jer jednostavno kod takve povrede ne možeš više ni jedan pokret da uradiš”, rekao je Džumhur za N1.

Turnir u Bastadu bio je prvi nastup na neko turniru serije 250 još od Srpska opena, na kojem je napravio i najbolji rezultat ove godine plasmanom u četvrtfinale u kojem je izgubio od Andreja Rubljova.

U međuvremenu je igrao čelendžere, prilično neuspješno, te igrao prvo kolo kvalifikacija za Rolan Garos u kojem je poražen.