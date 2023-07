Srđan Đoković brutalno uzvratio crnogorskom provokatoru: Novinar napao Novaka, pa dobio odgovor - "Nek mu Bog pomogne!"

Otac Novaka Đokovića prokomentarisao šta je pisao Nebojša Šofranac na društvenim mrežama.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspio da po osmi put u karijeri osvoji Vimbldon, a to je bio povod da se iz sjenki u kojima godinama žive jave mali ljudi koji su jedva podnosili najveće uspjehe srpskog asa - za koje ni Alkaraz nije siguran da prestaju. Crnogorski sportski novinar Nebojša Šofranac našao se u centru pažnje zbog komentara na društvenim mrežama, a odgovor na njegove riječi imao je Srđan Đoković, otac najboljeg svih vremena.

U samo dvije rečenice Srđan Đoković se "obračunao" sa Crnogorcem koji je pokušavao da uvrijedi Novaka Đokovića i njegove navijače. Tom prilikom je stariji Đoković izrazio nadu da crnogorskom komentatoru, koji je od ranije poznat po povremenim anti-srpskim stavovima, Bog može da pomogne sa problemima koje ima!

"Neka je tom čovjeku Bog u pomoći. Ako i on može da mu pomogne i ako stvarno misli sve to što je napisao", kratko je rekao Srđan Đoković za Republiku nakon što je Šofranac neprikladnim komentarima pokušavao da ospori kvalitete Novaka Đokovića, najboljeg i najtrofejnijeg tenisera svih vremena, vlasnika čak 23 grend slem titule.

Podsjećamo, crnogorski sportski komentaror Nebojša Šofranac veoma se nedolično ponašao na društvenim mrežama nakon ovogodišnjeg finala Vimbldona u kojem je Novak Đoković poražen od Karlosa Alkaraza.

"Šta si mu to uradio, Karlitose? Toliko ilegalno ludih voleja, slajseva i bombi koje bi trebalo zabraniti. I da razbuktiš ovoliko bijes drvosječa koji ne znaju ni gemove da broje, a znaju toliko da proklinju momka od 20 godina koji je zadivio svijet? Koliko čobana će prestati da gleda tenis i da plače ojađeno na mom zidu? Šta si to uradio, Karlitose? Upoznajmo najboljeg tenisera planete (ako već nismo), šampiona Vimbldona sa 20 godina, velikog sportistu ala Nadal koji poštuje sve, ne lije krokodilske suze i koji će osvojiti 30 slemova, narednih 15 godina biće noćna mora i neće dijeliti titule sa drugima. Nova era počinje sada...", stoji u objavi popularnog crnogorskog novinara.

Nije se samo na tom zaustavio, nego je nastavio da slavi u istom stilu:

"Španci su dali novi nadimak Novaku. LOAT, čak 12 izgubljenih finala, najviše u Open Eri, on je "loser of all times" (najveći gubitnik svih vremena)."

Vidi opis Srđan Đoković brutalno uzvratio crnogorskom provokatoru: Novinar napao Novaka, pa dobio odgovor - "Nek mu Bog pomogne!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: SK1/Screenshot Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: SK1/Screenshot Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: SK1/Screenshot Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: SK1/Screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: SK1/Screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

BONUS VIDEO: