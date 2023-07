"Koliko čobana prestaje da prati tenis?" Crnogorski komentator sramno pričao o Đokoviću: "Najveći luzer svih vremena"

Crnogorski komentator i novinar pisao ružne stvari poslije poraza Novaka Đokovića.

Srpski teniser Novak Đoković navikao je na ružne komentare koji uglavnom stižu iz tiražnih medija u SAD i Velikoj Britaniji, međutim nakon poraza u finalu Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza (3:2) sramne reči stigle su i iz Crne Gore. Crnogorski komentator i novinar Nebojša Šofranac likovao je putem društvenih mreža zbog poraza Đokovića i otvoreno ga je prozivao u svojim objavama, ulazeći potom i u polemiku sa njegovim navijačima iz Srbije.

"Šta si mu to uradio, Karlitose? Toliko ilegalno ludih voleja, slajseva i bombi koje bi trebalo zabraniti. I da razbuktiš ovoliko bijes drvosječa koji ne znaju ni gemove da broje, a znaju toliko da proklinju momka od 20 godina koji je zadivio svijet? Koliko čobana će prestati da gleda tenis i da plače ojađeno na mom zidu? Šta si to uradio Karlitose? Upoznajmo najboljeg tenisera planete (ako već nismo), šampiona Vimbldona sa 20 godina, velikog sportistu ala Nadal koji poštuje sve, ne lije krokodilske suze i koji će osvojiti 30 slemova, narednih 15 godina biće noćna mora i neće dijeliti titule sa drugima. Nova era počinje sada...", stoji u objavi popularnog crnogorskog novinara.

Nije se samo na tom zaustavio, nego je nastavio da slavi u istom stilu: "Španci su dali novi nadimak Novaku. LOAT, čak 12 izgubljenih finala, najviše u Open Eri, on je "loser of all times" (najveći gubitnik svih vremena)". Nakon ove objave, redali su se brojni komentari na društvenim mrežama gdje su neki stali na stranu crnogorskog komentatora, a drugi su isticali da je ovoga puta zaista pretjerao.

Zbog svega toga predsjednik političke partije Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković čak je uputio pismo Savjetu RTCG zbog neprofesionalnog ponašanja i zatražio da ga sankcionišu.

