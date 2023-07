Živio sam kao Đoković jedan dan - evo šta se desilo! Britanac objavio snimak: "Ljudi, ovo morate da vidite"

Ešli Nivs, bivši teniski trener, koji je sada influenser na društvenim mrežama, proveo je dan kao Novak Đoković.

Izvor: Printscreen/Instagram/TheTennisMentor

Novak Đoković najbolji je teniser svih vremena. Ima 23 grend slem titule, izgubio je u finalu Vimbldona, ali će već na US openu napasti novu titulu. Kako izgleda jedan njegov dan, kroz šta sve prolazi i šta sve radi prije odlaska na teren? Otkrio je sve to Ešli Nivs, bivši teniski trener koji sada radi kao influenser.

Dobio je poziv od Novakovog sponzora "Asiksa" i proveo je dan baš kao Srbin. Objavio je snimak svega toga i kako je to izgledalo.

"Pozvali su nas da prođemo kroz Novakovu rutinu, došli smo u njihovu kuću tenisa. Prvo što Novak radi kad ustane je meditacija i joga, tamo se dosta zasniva na disanju. Koristi takozvano 'boks disanje', to koriste u američkoj mornarici. Dobar je način da počneš dan, ali i da se smiriš. Dokazano smiruje pritisak i stres. Radili smo vježbu od pet minuta, razlog zbog kog se zove tako je taj što zamišljate ispred sebe kutiju. Udah traje četiri sekunde, pa četiri sekunde zadržite dah, pa izdišete četiri sekunde i kada izdahnete opet zadržite dah četiri sekunde i to ponavljate. Teško je zadržati dah četiri sekunde kada izdahnete, ali poslije par ponavljanja primijetićete da ste smireniji. Moraću ovo da počnem da koristim", rekao je Nivs na početku snimka.

Sljedeći korak je spuštanje na doručak.

"Imali smo doručak, baš onakav kakav ima Novak. Znate vjerovatno da je vegan i da jede hranu bez glutena i mlijeka kako bi ostao zdraviji. Imali smo izbor između granola, zobene kaše sa sojinim jogurtom ili sojinim mlijekom, tu je i kikiriki, kao i razne bobice i menuka med. Sličan doručak i ja imam, doduše pijem kefir umjesto sojinog jogurta i koristim kikiriki puter. Đoković ima uglavnom laganiji doručak, kako bi izdržao dan, sa smirenim stomakom."

Kada je piće u pitanju, jedan od radnika je objasnio i šta se pravi za Novaka.

"Smuti se zove 'zeleno božanstvo', jer je sve unutra zeleno, imamo spanać, kelj, mentu, malo smrznutog spanaća, sok od jabuke. Malo to promiješamo. Tu je i svježe cijeđeni sok sa đumbirom, jača imunitet", pojašnjavao je jedan momak na snimku.

Poslije jela i pića uslijedio je izlazak u dvorište ispred kuće, ali su prije toga ušli u jednu sobu. "Prošli smo kroz zonu gdje se nalaze sve Novakove patike koje koristi. Model 'FF' testirali su na 20 različitih modela, kombinovali su fleksibilnost i stabilnost, a Novak je na Vimbldonu nosio verziju napravljenu specijalno za njega, na patikama se vidi i broj 23."

Onda su izašli napolje.

"Tamo su nas dočekala dva najpoznatija britanska trenera i sa njima smo prošli rutinu kroz koju Novak prolazi. Nije to ništa posebno, to je klasična rutina, rade se osnovne stvari, ali ih on stalno radi i to mu je bitno. Vratili smo se potom unutra i tamo su nas dočekali treneri i igrači, bili su tu Aleks Koreča, Tomas Johanson, Aleks de Minor, Belinda Benčić i doktor Brendan Stabs koji nam je pričao o mentalnom zdravlju."

Kada su prošli kroz sve to, onda se pojavio Đoković i razgovarao sa svima njima i napravio mali šou. Onda je Nivs naglasio na snimku da "ljudi moraju da poslušaju naredni dio klipa". U pitanju je dio u kom Novak priča o jednom detalju koji mu mnogo pomaže. Kako da ostane fokusiran i šta radi kada mu "misli pobjegnu".

"Pitanje svih pitanja je kako ostati u sadašnjosti, uvijek ljudi pričaju da treba zaboraviti prošlost, da ne mislite o budućnosti. Smatram da to u stvarnosti nije moguće. Naš mozak je 'putnik', volim tako da ga zovem. Zato što voli da putuje u prošlost, sadašnjost, budućnost, šta bi se desilo u ovom ili onom slučaju. To je još intenzivnije na terenu, nemoguće je kontrolisati neke stvari. Kao na primjer kada vam neko kaže da ne razmišljate o određenoj stvari, izvjesno je da ćete baš o tome da razmišljate. Najveća lekcija koju sam naučio o mentalnoj snazi je da ako izgubite fokus i ako niste prisutni u trenutku i ako stvari odu u pogrešnom smjeru da to prihvatite. Da se regrupišete i da se vratite i taj povratak, odnosno to koliko dugo vremena provedete u tom stanju je ustvari razlika između vas i ostalih. Zato je taj oporavak bitniji od toga da ostanete u trenutku, to je nemoguće. Razmišlajte da li ćete pobijediti ili slično, zato je važno koliko brzo se vratite. Zato je disanje nešto što mi je vjerovatno najvažnije", ispričao je Đoković.

Za kraj je nekadašnji trener, a sad influenser priznao da je oduševljen. "Ovo je njegova rutina, probaću neke stvari, prvenstveno meditaciju. Probao sam već i vidio sam šta donosi", zaključio je Ešli Nivs.

