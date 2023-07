DRIM-TIM IZ LIGE ŠAMPIONA SE FINANSIJSKI RASPAO! Zvanično saopštili detalje haosa - pominju čak i rat u Ukrajini

Kolštad se našao u velikim problemima pred novu sezonu u koju su ušli sa velikim ambicijama i uz ogromna pojačanja.

Nastavlja se drama oko Kolštada! Norveški šampion koji se pojačao velikim brojem vrhunskih igrača pred početak naredne sezone našao se u ogromnim finansijskim problemima. Sada su se oglasili zvaničnim saopštenjem i objasnili šta se dešava.

Istakli su da su dugo spremali ovaj projekat i da ih to što su neki sponzori odustali od tima neće omesti. Potvrdili su da je u šampiona Evrope Magdeburg otišao Islanđanin Janus Dadi Smarason, a da je veliki broj najboljih igrača tima pristao na veliko smanjenje plate.

"2021. Kolštad je dobio šansu da vrati Sandera Sagosena i veliki broj vrhunskih igrača nacionalnog tima Norveške, uz neke internacionalce sa Islanda. Klub je tada bio prosječan u norveškoj ligi, ali je imao svoju arenu i solidnu organizaciju. Sve je bilo spremno za veliki skok i dovođenje zvijezda u Norvešku. Kada smo počeli ovaj projekat on je bio tajna, sve do oktobra 2021. godine. Tada smo već imali nekoliko velikih sponzora, ali nam oni nisu garantovali novac u narednim godinama. Mnoge stvari su se desile otkako je projekat počeo i sada vidimo da je teže naći sponzore nego što smo se nadali 2021. godine. Mnogi su razlozi iza toga, ali nismo uspjeli da ispunimo ekonomske ciljeve za 2023. godinu. Ovo je razočarenje, ali moramo da prihvatimo odgovornost. Nismo mogli da zamislimo da će početi rat u Ukrajini koji je uticao na ekonomske faktore, ali i pored toga smo morali bolje sve da sračunamo. Srećom klub ima sjajne rukometaše koji su pristali na smanenje plata od 30 odsto za narednu sezonu. To pokazuje ekstremnu lojalnost klubu i na tome smo zahvalni", navodi se u saopštenju Kolštada.

Tim trenera Kristijana Bergea je takođe naveo da nema nikakve bojazni da se oni neće takmičiti u narednoj sezoni Lige šampiona, a istakli su da su šokirani načinom na koji su strani mediji prenijeli informacije o dešavanjima u klubu.

