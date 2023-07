BLOKIRAĆEMO ULICE I ZASLIJEPLJIVAĆEMO LJUDE! Sprema se haos u Americi, a sve zbog Formule 1

Haos pred trku Formule 1 u Las Vegasu

Izvor: Profimedia

Dok se bliži novembar i prva, istorijska trka Formule 1 u Las Vegasu, isplivavaju zaista nevjerovatni detalji u vezi sa organizacijom trodnevnog spektakla u "Gradu grijeha". Prema pisanju američkih medija, Formula 1 je ucijenila tamošnje hotele da moraju da plate za svaki pogled ka stazi koja će prolaziti kroz centar grada. A s obzirom na to da je taj grad prije svega poznat po kockarnicama i hotelima, lako je pretpostaviti koliko novca rukovodstvo F1 traži od onih koji još nisu platili.

Duž staze dugačke 6,2 kilometra, mnogi će imati priliku da vide bolide i da ih fotografišu, ali cijena tih slika biće zaista ogromna. Prema pismu do kojeg je došao Njujork Post, računica je da će po jednom gledaocu trka koštati 1.500 dolara samo za prava licenciranja. U praksi, to znači da će restoran ili klub sa 1.500 sjedišta koja gledaju ka stazi morati da plate 2,25 miliona, bez obzira na to koliko će ljudi moći da prati trku sa krovova, terasa...

Još nevjerovatnije zvuči navodna prijetnja predstavnika prodaje Formule 1, koji su upozorili da će postavljati prepreke poput barikada, tribina ili svjetlosnih stubova, koji će pokvariti tim neželjenim gledaocima ugođaj posmatranja trke. "Oni doslovno najavljuju da će spriječavati pogled ljudima ako im ne platimo. Djeluje ludo da traže novac za javni događaj, koji se održava na ulicama!", rekao je jedan neimenovani vlasnik kazina u Las Vegasu.

Prema nezvaničnim izvorima, Rin Vilm, izvršna direktorka trke u Las Vegasu navodno je zaprijetila da će svjetlo biti usmjereno prema "nelicenciranim" objektima za praćenje Formule 1. "Zaslijepiće ljude koji budu pokušavali da vire i da tako prate noćnu trku", navedeno je. "Postoji prava šansa da postavljaju i prepreke i barikade. Znam da su hoteli uznemireni oko ovoga i pokušavaju da zajedno odluče da li će da plate", tvrdi jedan izvor.