Đoković igra u Americi prvi put poslije dvije godine! Za ovaj meč mnogi nisu znali - evo kad izlazi na teren

Novak Đoković i Nikola Ćaćić igraju u dublu u Sinsinatiju.

Novak Đoković igra prvi meč u Americi poslije dvije godine. I to ne onako kako smo navikli, nije u pitanju singl već dubl! Iznenadio je srpski as ovim potezom mnoge, ali očigledno želi da odigra što više mečeva uoči US opena. Igraće u tandemu sa sunarodnikom Nikolom Ćaćićem u Sinsinatiju.