Nije bilo dovoljno zainteresovanih: Odgođen prvi međunarodni Atletski kamp "Emir Bekrić" u Bijeljini

Prvi Atletski kamp Emir Bekrić, koji je trebalo da bude održan od 24. do 30. avgusta u Bijeljini odgođen je iz tehničkih razloga, a javnost će biti obaviještena o narednom datumu održavanja, saopštili su danas organizatori.

Proslavljeni srpski atletičar Emir Bekrić rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu da je Atletski kamp zamišljen da bude internacionalnog karaktera i da okupi djecu ne samo iz Republike Srpske, nego i iz regiona.

Bekrić je istakao da je cilj kampa usvajanje atletskih vještina i navika, ali i druženje, sticanje prijateljstava i svega što sport pruža pored stvaranja vrhunskih rezultata.

On je naveo da je ideja da se u okviru kampa napravi i edukativni seminar za trenere kako bi podigli atletiku, naročito u Republici Srpskoj, na viši nivo.

"Kamp neće biti održan u periodu od 24. do 30. avgusta iz tehničkih razloga, odnosno prvenstveno zbog naše želje da bude prijavljen veći broj učesnika. Kako to u ovom trenutku nije slučaj, odnosno broj nije onakav kako smo zamislili da ostvarimo zbog koncepta koji smo smislili, on će biti odgođen. O narednom terminu kada će biti mi ćemo obavestiti javnost", rekao je Bekrić.

On je naveo da se za kamp prijavilo već 50 zainteresovane djece, ali da je za ostvarenje cilja kampa potrebno više učesnika.

Prema prvobitnoj najavi, na kampu bi trebalo da učestvuju djeca uzrasta od osam do 18 godina, a smještaj je obezbijeđen na bazi punog pansiona u etno-selu "Stanišići", u okviru koga se nalazi i atletska staza na kojoj će se održavati treninzi.

Program kampa obuhvata sve atletske discipline, koje će pokrivati sertifikovani atletski stručnjaci na čelu sa Emirom Bekrićem, osvajačem bronzane medalje na 400 metara sa preponama na Svjetskom prvenstvu 2013. godine.

Predavač na edukativnom seminaru za trenere je Bekrić, a struktura seminara je koncipirana od teorijskog i praktičnog dijela, na atletskoj stazi, sa profesionalnim atletičarima kao demonstratorima.

Svi detalji programa aktivnosti i rasporeda su dati na sajtu www.emirbekric.com na kome se mogu prijaviti svi zainteresovani učesnici kampa, odnosno seminara.

Atletski kamp Emir Bekrić podržalo je Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Balkanska atletska Federacija i Atletski savez Republike Srpske.

