REKORD! Novaka je već sramota koliko "uništava" Monfisa! Dobio ga 19. put, pa mu pružio riječi utjehe

Novak Đoković je u četvrtfinalu mastersa u Sinsinatiju nakon što je savladao Francuza Gaela Monfisa sa ubjedljivih 6:3, 6:2.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković je u trećem kolu turnira u Sinsinatiju savladao Francuza Gaela Monfisa sa ubjedljivih 6:3, 6:2 za samo 68 minuta na terenu. Za mjesto u polufinalu, Đoković će igrati protiv Tejlora Frica. U međusobnim susretima, Đoković nema izgubljenih mečeva protiv francuskog tenisera, tako da Novak upisuje u svoju listu velikih 19:0, što je ujedno i najbolji skor u istoriji tenisa protiv istog rivala.

Đoković je istakao da mu odgovara stil igre koji posjeduje Monfis. Uspio je da podigne nivo igre, da zadrži servis i da natjera protivnika na greške: "To je evolucija dva igrača u posljednjih 15 godina, mi se znamo od juniora. Mučio sam se dosta sa njim, svaka loptica se vraća, bilo je teških poena i sada, posebno u prvom dijelu meča. Uspio sam da zadržim servis, da osvajam gemove na svoj servis, tjerao sam ga da igra. Napravio je dosta grešaka iz forhenda. Podizao sam nivo svoje igre. Odgovara mi njegov stil igre, nismo igrali neko vrijeme, drago mi je da ga vidim opet na terenu. Jedna od najbržih tvrdih podloga na turu. Pričao sam sa mnogo igrača, slažu se, teško je kontrolisati, ako serviraš dobro to pomaže i daje ti prednost. Znam da je to ključ. Nadam se da ću nastaviti. Postoje neki elementi igre koji mi odgovaraju. U prvih nekoliko mečeva bilo je neizvjesno, zahtevno, posebno fizički. Sa njim sam uvijek pronalazio način da pobijedim iako je bilo nekih mečeva koje je on mogao da dobije. Lijepo je vidjeti ga ponovo", zaključio je Novak nakon duela.

Srpski teniser još je jednom pokazao zašto je apsolutno broj jedan kada je riječ o ovom sportu. Upisanom 19. pobjedom pokazao je Francuz još uvijek nema rešanja za Novaka. Do sada, Rodžer Federer savladao je Mihaela Južnog u međusobnoim duelima sa konačnih 17:0, a isto toliko pobjeda odnio je i Rafael Nadal protiv Rišara Gaskea.