NE ZNAM DA LI SAM U ŽIVOTU OVAKO PLAKALA! Ivana Vuleta se slomila: Toliko dugo čekam na ovo! (FOTO)

Prva poruka šampionke iz Budimpešte!

Ivana Vuleta došla je u Budimpeštu po zlato koje sanjala cijelog života - i osvojila ga! Postala je šampionka svijeta u skoku udalj i dominirala u finalu u Mađarskoj, dva puta preskočivši sedam metara. Drugim skokom, Ivana je dobacila čak do nestvarnih 7,14 metara.

Poslije skokova koji su ostavili Budimpeštu bez daha, u koje je i Ivana teško povjerovala da su bili ispravni, Srpkinji je prva čestitala Amerikanka Tara Dejvis Vuhdol, djevojka čija priča inspiriše mnoge. Bile su to veoma emotivne scene, tokom kojih je Ivana plakala i nije uspijevala da se zaustavi, pod vidljivo jakim emocijama.

"Ne znam šta bih rekla. Meni se sve ovo i dalje čini kao velika šala. Toliko dugo čekam na ovo, da je to strašno. Od 2013. godine i prve medalje, toliko toga je bilo, toliko uspjeha, pokušaja, neuspjeha, ovakvih i onakvih. Poslije 10 godina da uspijem da na jednom takmičenju konačno napolju osvojim zlatnu medalju i da skočim novi lični rekord. To je bukvalno najljepši mogući dosanjani san. Ne znam da li sam u životu toliko plakala, apsolutno sam van sebe, mnogo sam ponosna".

"Ovo je samo potvrda da je iskustvo moj najveći saveznik. Apsolutno nisam imala jednu sumnju da sam spremna za to. Samo sam čekala priliku da se konačno poklopi jedno sa drugim. Bila je prelijepa atmosfera. Kao da sam skakala kod kuće. Imala sam ogromnu podršku sa tribina, od djevojaka sa kojima sam skakala, jedno od najljepših iskustava ikad", rekla je Vuleta za Dnevnik RTS-a.

"Ovo su trenuci za koje se živi. Samo saznanje da proživljavaš nešto najljepše što možeš u poslu koji radiš i to da možeš da to podijeliš sa svojim najbližima, to je stvarno... Apsolutno je bez cijene", kazala je ona kroz široki osmijeh.

"Događale su se neke stvari (na prethodnim turnirima) koje su bile van mog domena i ništa nisam mogla da uradim. Rijetko kad mi se događalo da slučajno osvojim medalju. Ne, uvijek sam bila maksimalno spremna, nekad sam vrijedila za zlato, nekad za četvrto mjesto, ali svaku put sam dala sve što sam mogla. Apsolutno sam srećna što sam je dočekala. Mogla sam i da je ne dočekam".

"Neopisiv je osjećaj, stvarno. Ovo je kao droga, navučen si što si više u ovome. Toliko sam srećan. Ne toliko što je medalja, prestali smo da brojimo, kako god to zvučalo, ali kad znaš da postoji neka rezerva koju tek treba da ispuniš... Jedva čekam da vidim neke drage ljude, da proslavimo ovo", dodala je Ivana Vuleta.

Bio je ovo jedan od najuspješnijih dana u njenoj velikoj karijeri i dokaz da njeno vrijeme i dalje traje i trajaće. Sljedeće godine ona će imati još jedan veliki motiv, da napadne i olimpijsko zlato, jer je to poslije nedjeljnog skoka u Budimpešti jedino zlato koje joj nedostaje. Eto kakva je to šampionka.