Novak se oglasio nakon velike pobjede! Ljudi ovo zaboravljaju, a izazov je ogroman!

Novak Đoković pričao je o finalu u Sinsinatiju, Karlosu Alkarazu, navijačima...

Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster

Novak Đoković (36) je najbolji teniser svih vremena i to je još jednom svima pokazao. U finalu turnira u Sinsinatiju savladao je Karlosa Alkaraza (20) poslije velikog preokreta i skoro četiri sata igre. Iako je 16 godina stariji od nove mlade zvijezde svjetskog tenisa, srpski igrač je izdržao do kraja i došao do 39. Masters titule.

Njih dvojica mogli bi ponovo da se susretnu na US openu, nalaze se u različitim dijelovima žrijeba što znači da ne bi mogli da igraju prije finala. Kako je izgledalo sve u Sinsinatiju najbolje opisuje Nole. "Bio je lud meč, pravi rolerkoster, mislim da nisam imao mnogo ovakvih duela u karijeri. Možda bih mogao da ga uporedim donekle sa finalom Australijan opena iz 2012. godine sa Rafom. Ovaj je trajao skoro četiri sata, na dva dobijena seta. Igrao se po fazama u jednoj je jedan igrač bio bolji u drugoj drugi. Ja sam odlično počeo, pa sam se mučio, imao je set i brejk prednosti. Tada je odigrao nešto slabiji gem i tada sam pomislio 'U redu, možda imam šansu'. Uzvratio sam i vjerovao sam da mogu da uspijem. U trećem sam možda mogao da napravim i dupli brejk, ali je Karlos na zaista impresivan način spasao prvu meč loptu", počeo je Đoković.



Posebno je pohvalio mladog Španca. "Morate da mu skinete kapu. Ljudi zaboravljaju da ima samo 20 godina, način na koji se bori sa pritiskom, kako igra, to je toliko impresivno. Osjećaj na terenu me podsjetio na okršaje sa Nadalom kada smo obojica bili u zenitu svojih karijera. Svaki poen je bitka za sebe, morate da ga zaradite. Možda je trebalo da igram malo agresivnije u nekim momentima, volio bih da sam to uradio. Znam samo da je sve bolje i bolje za navijače, ne znam koliko nas dvojica uživamo. Definitivno je izazov veliki i moramo da prihvatimo ovo i da shvatimo šta je potrebno za osvajanje velikih titula."

Vidi opis Novak se oglasio nakon velike pobjede! Ljudi ovo zaboravljaju, a izazov je ogroman! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Fonet/AP/Aaron Doster Br. slika: 20 20 / 20

Priznao je da mu nije bilo svejedno kada je došao u Ameriku, pošto je posljednji put igrao 2021. godine. "Nekoliko godina nisam bio ovdje i nisam znao šta da očekujem i kako će me navijači prihvatiti. Bila je zaista savršena sedmica u Sinsinatiju u svakom smislu. Dugujem navijačima veliku, baš veliku zahvalnost na svemu što su uradili", zaključio je Đoković.