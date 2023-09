"Sjajan uspjeh, teško će to iko ponoviti!" Trener Zvezde se prisjetio svjetskog srebra sa Srbijom!

Sadašnji trener Crvene zvezde bio je na klupi srpskog nacionalnog tima prije deset godina, na Svjetskom prvenstvu u Srbiji.

Rukometašice Borca remizirale su večeras u dvorani Borik sa Crvenom zvezdom rezultatom 28:28 u kontrolnoj utakmici u sklopu priprema za predstojeću takmičarsku godinu.

Crveno-bijele su na odmor otišle uz prednost od dva gola (14:16), potom u kasnoj fazi nastavka imale i plus pet, ali su Borčeve igračice uspjele da nadoknade taj minus i pogotkom Lare Bijelić sa krila, pet sekundi prije kraja, dođu do remija.

"Mislim da je publika uživala, bila je drama tokom cijele utakmice, igralo se gol za gol. Jesmo mi vodili pet razlike pri kraju, ali Borac se snašao bolje u završnici, imao je više sportske sreće i zasluženo je izvukao remi", rekao je za MONDO trener Beograđanki Saša Bošković.

"Gdje god dođe Saša Bošković, ide se na titulu", pohvalno je o strategu beogradskog tima govorio direktor Borca Darko Savić na konferenciji za novinare.

Trener rođen u Aranđelovcu ne bježi od tog cilja.

"Svakako su nam to ambicije, idemo u sezonu sa ciljem da osvojimo titulu. Nadam se da ćemo u tome uspjeti, imamo malih problema sa povredama, ali sam veoma zadovoljan načinom na koji djevojke treniraju. Ponosan sam na njih, mislim da smo se u ovom duelu prikazali u lijepom svjetlu, a istovremeno čestitam Borcu i Darku Saviću na svemu što rade."

Predstojeće zime navršava se deset godina otkako je Saša Bošković, predvodeći žensku reprezentaciju Srbije, oko vrata stavio srebrnu medalju sa Svjetskog prvenstva u Srbiji.

Andrea Lekić, Sanja Damnjanović, Dragana Cvijić, Katarina Tomašević... zaigrale su u finalu protiv Brazila u Beogradskoj areni pred oko 20.000 gledalaca, ali su na kraju morale da čestitaju rivalkama (20:22).

Rado se Bošković prisjeća tog rezultata sa Srpkinjama.

"Mislim da je to bio jedan sjajan uspjeh i mislim da će to rijetko ko to moći da ponovi. S obzirom na to da je rukomet u Srbiji malo u zapećku, pošto fudbal i košarka imaju mnogo više sredstava, međutim mi sad pravimo jednu ambiciju u Crvenoj zvezdi, gdje se nadamo da ćemo uz pomoć tih ljudi koji rade sada u Crvenoj zvezdi uspjeti da napravimo jedan šampionski tim, a dogodine pokušati da igramo Ligu šampiona."

Bošković je od juna 2011. do februara 2016. godine bio selektor Srbije, a za to vrijeme, osim svjetskog srebra, ekipa je stigla do četvrtog mjesta na EP 2012. godine, te zlata na Mediteranskim igrama 2013. godine. Za vrijeme njegovog mandata bilo je i neuspjeha sa "orlicama", poput 13. mjesta na prvenstvu Evrope 2014. i 15. pozicije na planetarnoj smotri godinu dana kasnije.

Koliko je realno da ženska rukometna reprezentacija Srbije ponovo kući donese medalju sa jednog takvog takmičenja?

"Teško će biti, ja se nadam da ćemo uspjeti da napravimo jednu dobru reprezentaciju, ali baš teško", zaključuje Bošković.

