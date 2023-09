Ima još mnogo toga da nauči Ben Šelton o tenisu, od bekhenda do ponašanja na konferenciji za medije pošto nije sportski prihvatio poraz protiv Novaka Đokovića.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Mladi američki teniser Ben Šelton igrao je sjajno na US Openu, a onda je naletio na "brzi voz" zvani Novak Đoković. Najbolji igrač svih vremena je održao pravu tenisku lekciju Šeltonu pobijedivši ga maksimalnim rezultatom (6:3, 6:2, 7:6), a još dugo ćemo prepričavati Noletovu proslava poslije trijumfa. Bio je vrlo arogantan Šelton, slavio je svoje poene kao koševe u finalu Svjetskog prvenstva, a srpski as mu je na kraju "spustio slušalicu" i sve nasmijao.

Odmah na konferenciji za medije, Novak Đoković je objasnio da je taj potez vidio od Bena Šeltona i da je želio da ga iskopira, dok je ovo pitanje dočekalo i Amerikanca. Nakon što je Šelton ispričao da je razočaran konačnim ishodom meča, ali da je srećan zbog pojedinih stvari, posebno jer je igrao pred američkom publikom i uživao, drugo pitanje na konferenciji za medije ticalo se situacije sa kraja meča uz opasku: "Vidio si šta je Novak uradio...".

"Da... Ja nisam vidio taj potez, tek sam poslije vidio snimak. Ne sviđa mi se kada vidim da me ljudi na društvenim mrežama upozoravaju kako treba da slavim ili kako ne treba. Kao dijete sam naučio da je imitacija najbolji pokazatelj da vam neko laska, to je sve što imam da kažem o tome", poručio je arogantni Šelton, koji misli da je na ovaj način doskočio Noletu.

Vidi opis Ameri "drukali" Novaka kod klinca! Sramotno obraćanje Šeltona: Htio da spusti Đokovića! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: FoNet/AP/Charles Krupa Br. slika: 13 13 / 13

Po sopstvenom priznanju, Ben Šelton nije bio preveliki zaljubljenik u tenis kada je bio dijete, tako da nije previše pratio ni Novaka. Za meč se spremao tako što je gledao snimke njegovih prethodnih mečeva i ističe da je "ušao na meč" kao da je bilo ko drugi protivnik, što bi takođe moglo da se protumači kao veliko potcjenjivanje najvećeg svih vremena. Čini se da Šelton nije bio spreman da na bilo koji način pohvali Đokovića, pa ni za ritern sa kakvim se u životu nije suočio.

"Ne znam da li sam se osjetio drugačije u smislu kako se loptica vraćala u smislu snage i pozicije, ali je vratio visok procenat loptica. Znao sam da je sjajan riterner i defanzivac. Najviše me raduje što iako nisam toliko dobro servirao tokom turnira, da vidim da imam dodatnu brzinu. Uprkos tome takmičio sam se sa njima, razmjenjivao udarce, nisam samo server. Igrao sam kompletan tenis", hvalio je samog sebe Ben Šelton, a potom izjavio rečenicu za anale - da je Novak Đoković "sličan njemu", prema njegovim riječima "po mentalitetu"!?

THIS LEAGUE! THIS LEAGUE! THIS LEAGUE!pic.twitter.com/M39UlKWfxu — US Open Tennis (@usopen)September 8, 2023



"Naučio sam da je to igrač koji može da se takmiči na vrhunskom nivou, ima sličan mentalitet kao ja, dolazi po teme, emotivan je, agresivan. Bilo je kul biti dio tog meča i nadam se da ćemo ponovo igrati", poručio je Šelton i na kraju govorio o razlikama između Novaka i ostalih igrača.

"Novak ima više vatre u sebi, možete da vidite taj takmičarski duh kako izlazi iz njega. Takav je tokom cijelog meča, 'zaključan' je, fokusiran. Mnoge stvari koje sam vidio u sebi tokom ove dvije sedmice, vidio sam to isto i kod njega. To je neka razlika u odnosu na neke druge vrhunske igrače sa kojima sam igrao. Porazi me ne lome, imam dugoročne ciljeve, sve to je dug proces. Malo sam razočaran naravno, jer volim da se takmičim. U Australiji sam se zadovoljio rezultatima i onda sam imao nekoliko teških mjeseci poslije toga. Sada drugačije razmišljam i spremam se za narednu sezonu, želim da napredujem. Radiću napornije sigurno...", zaključio je mladi Amerikanac.