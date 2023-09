Novak Đoković neće još u penziju: Igraće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu?

Novak Đoković je poslije osvajanja četvrtog US Opena i 24. grend slema objavio da će najvjerovatnije igrati tenis sve do Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu.

Izvor: Profimedia/UPI

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je 24. grend slem pobjedom nad Danilom Medvedevom u finalu US Opena, nakon čega se Rus našalio i upitao ga "dokle će više igratI tenis". Bilo je to pola u šali, a pola u zbilji, pošto je mlađim teniserima i dosadilo što im 36-godišnji Đoković "uzima trofeje", međutim ne stižu tako dobre vijesti za njih - pošto je Nole objavio do kada planira da ih "muči" i da se zapravo bavi tenisom.

Prvo je na konferenciji za medije to natuknuo njegov trener Goran Ivanišević pomenuvši Olimpijske igre 2028. godine kao glavni cilj, da bi vrlo brzo poslije njega to potvrdio i Novak Đoković. Preciznije, ako sve bude po planu i programu, Nole nema namjeru da stane prije svoje 41. godine!

"Da li mu je cilj 25. grend slem u Australiji i potom oproštaj u Parizu? Pitajte to njega kada dođe. Mislim da se to neće dogoditi. Hoće da igra na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Svašta se u toj njegovoj glavi dešava, hoće da ostvari dosta toga", kazao je Goran Ivanišević i na taj način "prebacio lopticu" u dvorište Novaka Đokovića, a srpski teniser se nije plašio ovog odgovora kada su mu novinari prepričali šta kaže trener.

"Što da ga iznenadi? To je plan...", rekao je Đoković i potom nastavio: "Interesantno je to što si spomenuo, Olimpijada. Dolaze u ciklusu, nadam se da ću ostvariti taj cilj i osvojiti zlato do kraja karijere. Dolazi na svake četiri godine i razmišljam u tom smislu, ako sad ne završavam karijeru. Ako ne završim u Parizu, onda idemo do Los Anđelesa. Vidjećemo, ne znam. Zavisi od mnogih faktora, najviše od osjećaja u srcu i duši. Ako imam želju i poriv i motivaciju svaki dan da se probudim i da kažem okej, pored svega što se dešava, pored toga što sam otac dvoje djece i činjenice da njih ostavljam na više od mjesec dana ponekad".

"Ako ima smisla i za mene i najuži krug ljudi, čija podrška mi je neophodna. Onda ću nastaviti da igram. Koliko? Ne znam. Znam sigurno da ću ovu sezonu završiti".

Vidi opis Novak Đoković neće još u penziju: Igraće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 11 11 / 11

Takođe, Goran Ivanišević je ovim riječima takođe dao dobru naznaku da je zaista Novakov plan da još pet godina igra tenis i da kruniše svoju karijeru na savršen način. "Ne šalimo se, on shvata te brojke baš ozbiljno. Uvijek želi nešto više. Znam da nije lako motivisati se za neke manje turnire, slemovi i Olimpijada su za njega najvažniji. Da bi igrali dobro na velikim, morate da se motivišete za te manje turnire. Kao što je bilo sa Sinsinatijem i ovdje. Imali su Karlos i on sjajan meč u Sinsinatiju, dalo mu je to više samopouzdanja. Brojke su važne", zaključio je on.

Vidi opis Novak Đoković neće još u penziju: Igraće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: fonet/Charles Krupa/AP Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Fonet/Frank Franklin II/AP Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 12 / 12 AD

BONUS VIDEO: