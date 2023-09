Svi pitaju što nisam slavio pobjedu - pa zbog nje! Novak Đoković otkrio sve: Pričao sam sa Danilom, a želio samo jedno!

Novak Đoković otkrio sjajan detalj sa finala US Opena.

Izvor: Youtube/CBS Mornings/Screenshot

Novak Đoković gostovao je jutro poslije osvajanja US Opena u jednom jutarnjem programu i iznio i dalje snažne utiske nakon osvajanja njujorškog grend slema trijumfom protiv Danila Medvedeva u nedjelju uveče. On je prije svega otkrio da je odmah poslije meča mislio na svoju ćerku Taru Đoković, koja mu je pružila veliku podršku i zato ju je zagrlio poslije meča.

"Pomislim u tim trenucima - Bog je veliki. Osjećam veliko rasterećenje i zahvalnost zbog tog momenta. Ljudi su me pitali zašto nisam slavio nakon posljednjeg poena, kad sam video da loptica odlazi u mrežu posle njegovog forhenda. Samo sam osjetio veliko olakšanje i bio sam zahvalan za to što je gotovo. Prvo što sam želio nakon što smo razmijenili nekoliko riječi na mreži bilo je da zagrlim ćerku. Ona je moj anđeo čuvar, ona je moja beba, duša, nisam znao da će tamo sjediti i da ćemo se gledati dok sjedim na klupi. Kad god mi je bilo potrebno ohrabrenje, ona je bila tamo, stisnula bi pesnicu, nasmijala bi se... To me je 'topilo'. Bilo je stresno, pogotovo je drugi set bio napet i bilo mi je potrebno nešto. Tad sam je video i samo je kanalisala tu božansku energiju kroz mene".

Na konstataciju novinara da je na momente izgledao veoma umoran, da je spuštao ruke na koljena i da je najstariji koji je osvojio US Open, Đoković je odgovorio kroz osmijeh: "Hvala ti što me podsjećaš na to". "Bio sam veoma umoran. Iskreno, bio je to jedan od najdužih setova u životu. Fizički vjerovatno najnaporniji. I to je bio vjerovatno ključ meča. To da li vodite 2:0 ili je 1:1 može da napravi veliku razliku. Pamtim naše dugačke razmjene pri rezultatima 30:30, on je 'oduzimao' moje noge, ja njegove i bio je veliki bonus to što sam osvojio taj set"

"Publika? Osjetio sam podršku, bila je nevjerovatna atmosfera, to je najveći teniski stadion u našem sportu. Na 'Artur Ešu' bilo je više od 20.000 gledalaca i bila je velika čast biti na terenu. Zbog tih trenutaka igram, zbog toga svakodnevno guram sebe, ustajem, prolazim kroz svoju rutinu... Ako hoćeš da dođeš do nivoa grend slem finala, moraš da radiš i da podnosiš žrtvu. Zato 'guram' sebe svakog dana. Dao sam sve i bilo je nevjerovatno iskustvo".

Voditelji su mu priznali veliku skromnost, ali i glad. Na pitanje koji je savjet sportistima koji su uspješni da ostanu tako "gladni", Đoković je rekao svoju "tajnu". "Mislim da je postavljanje ciljeva veoma važno za bilo šta. To je jedan od razloga zašto se ljudi poistovjećuju sa sportistima, jer smo u stanju da prolazimo kroz najniže tačke, pa da dostignemo najviše visine u veoma kratkom vremenskom periodu - da li je to tenis, fudbal, košarka... Prolazimo kroz širok spektar emocija, prevazilazimo prepreke i to je nešto sa čim se ljudi poistovjećuju. Jako je bitno jasno odrediti šta želiš, ko si, svi smo drugačiji...".

Naravno, neizbježna je bila i priča o njegovoj posveti Kobiju Brajantu. "On je bio sportista koji je ostavio tako duboku ostavštinu, bio mi je jedan od najvažnijih ljudi koji su me podržavali dok sam se vraćao iz povrede i nalazio način da opet budem na tom nivou. Savjetovao me je, bio je nevjerovatan i '24' je posveta njemu"