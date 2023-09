Ma nek pišu šta hoće, NOVAK JE NAJBOLJI IKAD! Kakve riječi čuvenog Hrvata: "Pokazao je i dokazao to!"

Iskusni teniski radnik, koji je sarađivao sa Novakom Đokovićem na početku njegove karijere, stavio je tačku!

Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP

Novak Đoković savladao je Danila Medvedeva (3:0) u finalu US opena, što je četvrti put u karijeri da je trijumfovao na prestižnom turniru u Njujorku. Ujedno, ovo je 24. grend slem trofej za najboljeg srpskog sportistu i sada su sve tiši oni koji žele debatu o tome ko je najbolji ikada... Argumenata protiv Đokovića ponestaje, a legenda jugoslovesnkog i hrvatskog tenisa Nikola Pilić spreman je da zaključi diskusiju!

Po njegovim riječima, Novak Đoković će preko 400 nedjelja provesti na prvom mjestu ATP liste, a kada se na to doda rekordan broj grend slem trofeja, jasno je da konkurencija ne postoji! Mediji u Zapadnoj Evropi možda ne dijele to mišljenje, ali Pilić vjeruje da je ljudima koji su u sportu jasno kakva je situacija!

"Ovaj meč je bio izuzetno važan za Novakovu karijeru, najviše zbog prošlogodišnje situacije, kada ga nisu pustili da igra, a on je sada došao i pokazao im ko je najbolji", priča sa ponosom Nikola Pilić u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1 i dodaje:

"Kao teniski stručnjak mogu da kažem, da je Novak još u Dubaiju shvatio, da je Medvedev jedini igrač koji može da ga dobije na duge poene. Godinama je pokušavao da izvede svoje voleje, a juče je pokazao da drugačije mora da igra, kako bi ga pobijedio. U drugom setu je izgubio jako puno energije zbog igre u taj-brejku, ali onda kada ga je osvojio, dobio je vjetar u leđa. Medvedev je jedini igrač, koji u svakom segmentu može da parira Novaku, zbog čega je Đoković morao da ima dobre voleje i servis. Još jednom je pokazao i dokazao da je najbolji igrač svih vremena. On će biti preko 400 nedjelja broj jedan na svijetu, što je rekord za sva vremena. Isto kao što je rekord Nadala, osvajanje Rolan Garosa 14 puta. Svaka čast Federeru i Nadalu, i neću biti subjektivan kada kažem, ali Novak je po svim brojkama definitivno najbolji igrač svih vremena. Neka zapadna štampa piše šta želi, ali ovo nije samo moje mišljenje, već i ljudi koji znače nešto u tenisu. "

Pilić je oduševljen ponašanjem Danila Medvedeva, koji je i pored ubjedljivog poraza u finalu grend slema pokazao da je veliki sportista. On bi, uz Karlosa Alkaraza, trebalo da bude nasljednik najboljeg svih vremena na vrhu ATP liste, ali... Da li je već vrijeme za smjenu?

"Kada su se rukovali na kraju finala, Medvedev se nasmijao i razgovarao sa Novakom. To je ono što dijeli prave sportiste od onih koji loše reaguju na terenu" kaže iskusni teniski trener i nastavlja: "Tenis u moje doba je bio dosta sporiji. Jednom je Đorđe Balašević napisao: 'Kao stara domaća vina, samo se pravi momci održe'. Ja isto to kažem. Imate ogromnu konkurenciju i nagradni novac, ali samo oni koji budu imali sve komponente će opstati. U narednim godinama sigurno dolazi do promjene i doći će neki drugi momci, koji će igrati dobar tenis. Rekao sam već prošle godine, kada je Alkaraz pobijedio Nadala i Novaka, da je on čovjek koji će napraviti zamjenu za Federera, Nadala i Novaka. Ipak, Novakov rekord od 24 titule, teško da neko može da obori", kaže Pilić i dodaje da Novak, ukoliko bude zdrav, može još dvije do tri godine profesionalno da igra tenis. Po riječima Gorana Ivaniševića, napravljen plan je malo duži...