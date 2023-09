Svi pričaju o reakciji Danilove žene! Novak stavio ruku na srce i izvinio joj se: Nemoj pogrešno da protumačiš...

Novak Đoković se posebno izvinio supruzi Danila Medvedeva pošto im je "pokvario" godišnjicu braka.

Izvor: Eurosport/Printscreen

Novak Đoković osvojio je četvrti US Open i stigao do 24. grend slema u karijeri pošto je kasno sinoć u finalu pobijedio Danila Medvedeva. Na isti dan prije dvije godine, Rus je pobijedio i zaustavio je Noleta na korak od sna, kalendarskog "slema" koji je toliko želio u tom trentuku, kao i od rušenja Federera i Nadala po broju "mejdžora" (svi su imali po 20), pa je tada Medvedev pobjedu posvetio svojoj supruzi.

To je bio njegov poklon za godišnjicu braka, dok se ovoga puta našalio da "ništa nije uspio da osvoji" i tako iznenadi lijepu Dariju, pa joj se izvinjavao pred kamerama. "Prije dvije godine kada sam pobijedio tada sam proslavio godišnjicu sa suprugom, sada neće biti ništa od toga. Zabavno je bilo ove nedjelje, htio sam opet da proslavimo godišnjicu, ali... Nadam se da možemo još nekad ovdje da uradimo nešto slično", kazao je Medvedev, pa mu je poslije toga Đoković "pritekao u pomoć" i pokušao da ga izvuče kod supruge.

Nakon dugog izlaganja o svojoj porodici, Novak se okrenuo prvo ka Danilu i izvinio mu se što nije počeo od njega, a zatim je pogledao njegovu suprugu i uspio da je odobrovolji:

"Danil je rekao dosta lijepih stvari o meni i izvini što nisam odmah čestitao. Nemoj ovo pogrešno da protumačiš, ali srećna godišnjica tebi i tvojoj supruzi. Izvini! Da sam znao da je godišnjica danas, možda bi rezultat bio drugačiji...", nasmijao se Đoković, a samim tim i navijači, Danil i Darija.

"Možda ponavljam to svaki put, ali živim svoj san iz djetinjstva, takmičim se na najvišem nivou. Ovaj sport dao je mnogo meni i mojoj porodici. Došli smo iz teške situacije, devedesete, rat, bilo je teško mojim roditeljima. Hvala im puno na tome. Podržali su me da se bavim ovim jako skupim sportom koji nije tako dostupan svima u mojoj zemlji. Zaljubio sam se, niko u mojoj porodici nije igrao tenis. Bio je čudan izbor, ali su moji roditelji vjerovali svih ovih godina", dodao je Đoković tokom obraćanja na terenu, da bi se potom dotakao i pitanja najboljeg sportiste svih vremena, ali i toga do kada planira da igra tenis.

"Kako sam pobijedio? Reći ću najiskrenije, Bog i anđeli čuvari. U tim momentima kada fizički i materijalno ne osjećaš noge, vrti ti se tlo pod nogama, nebo iznad glave. Tada sa svojom vjerom koju imaš, nadaš se da će biti božanska intervencija. Možda mi nećete vjerovati, ali mnogo puta u karijeri to mi se desilo. Sam sebe sam iznenadio, mentalno razmišljajući, kako sam izdržao to. Moguće je ako vjeruješ u Boga i ako veruješ da ima viša sila koja ti pomaže. Ozbiljno to shvatam i vjerujem u to. Definitivno je božansko prisustvo bilo", zaključio je Novak Đoković u svom obraćanju na konferenciji za medije.

