Pogledajte kako su navijači prekinuli intervju Novaka Đokovića poslije osvajanja US Opena.

Izvor: YouTube/ESPN/Screenshot

Novak Đoković osvojio je četvrti put u karijeri US Open pošto je u finalu pobijedio Danila Medvedeva (6:3, 7:6, 6:3) i emotivno je proslavio sa svojom porodicom na tribinama, uz nikad glasniju podršku navijača. Isto je bilo i kada je Đoković poslije meča u improvizovanom studiju televizije EPSN dao kratak intervju, pa je u jednom trenutku čak i izgubio glas pokušavajući da nadjača fanove koji su se okupili u blizini.

Odzvanjalo je "Nole, Nole", potom su se javili i srpski navijači koji su dozivali Đokovića i mahnuo im je rukom, dok je čak morao i da se nakašlje koliko je glasno morao da priča da bi se čuo tokom intervjua. "Teško je sada pričati i opisati riječima šta osjećam. Još se nije sleglo šta sam uradio, osvojio sam 24. grend slem i nadao se da ću još ispisivati istoriju, ali dobro znamo da me je prije dvije godine Medvedev razbio ovdje kada sam išao po istoriju. Nisam želio opet taj osjećaj i svi iz mog tima i porodice su znali da moraju da me ostave posljednja 24 sata da ne bih razmišljao šta je na stolu, jer uvijek je nešto, posebno...", kazao je Nole prije nego što su ga prekinuli navijači.

Vidi opis Navijači prekinuli Novakov intervju - mora da viče! Zviždali mu Ameri, a sada ih je kupio za sva vremena (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: fonet/Charles Krupa/AP Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Fonet/Frank Franklin II/AP Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Taj drugi set je jedan od najtežih setova koje sam odigrao u karijeri, znao sam da neće odustati, bio je blizu da osvoji set i gubio sam dah, nisam imao snage u nogama, ali to je bio ključ i olakšanje. U trećem setu sam imao jasan plan da ne igram preduge poene, on je neke promašio, tako da evo nas ovdje".

Novak Đoković je debitovao još 2005. godine na US Openu, a 18 godina kasnije slavi četvrti pehar i dodaje da kod njega nema limita dok god se oseća dobro. Poručuje da se osjeća dobro i da nema razloga da staje. "Šta je cilj? Prihvatiću bilo koji grend slem, svejedno je! Moj prioritet za sljedeću godinu je isti, a to je da osvajam grend slemove, da igram za moju zemlju, Olimpijske igre...", naglasio je on.

Vidi opis Navijači prekinuli Novakov intervju - mora da viče! Zviždali mu Ameri, a sada ih je kupio za sva vremena (VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 9 / 9 AD

A, kakav je plan za slavlje poslije osvajanja pehara?

"Ne znam koliko ćemo ludovati večeras, pitala su me djeca kako ću slaviti i rekao sam da će to biti sa njima, a vidjeću šta će biti kad legnu da spavaju. Možda iskoristim što smo u najboljem gradu na svijetu, hajde da slavimo. Pričao sam sa Jelenom gdje će ko da sjedi jer je bilo mnogo ljudi, a premalo mjesta. Morali smo da rasporedimo ljude i pričali smo o djeci i nisam znao gdje će da sjede. Kada sam prvi put sjeo na klupu i vidio sam Taru u prvom redu, pokazala mi je ručicu, a kad god mi je bilo teško pogledao sam nju i ona mi je davala snagu da pobijedim. Divno je bilo slaviti sa mojom porodicom ovdje", naglasio je srpski teniser.

Pogledajte intervju Novaka Đokovića. Izvor: Youtube/ESPN

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!