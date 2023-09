Novak Đoković ističe da je s razlogom prvo otrčao kod kćerke Tare poslije osvajanja titule na US Openu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković osvojio je US Open pobijedivši u finalu Danila Medvedeva 3:0 (6:3, 7:6, 6:3), mirno mu je prišao na mreži, a nakon toga su u njemu "eksplodirale" emocije. Ubrzo je otrčao u naručje svoje porodice i sa njima podijelio ove važne životne trenutke, a kada za desetak godina bude gledala snimke, njegova kćerka Tara shvatiće koliko je otac prvo želio da nju zagrli nakon osvajanja 24. grend slema.

"Gledao sam u nju cijeli meč, sjedila je tu u prvom redu, gledala je u mene. Smijali smo se jedno drugom nekoliko puta, stegnula je pesnicu", kazao je emotivni Novak Đoković na konferenciji za medije, svjestan da mu je njegova kćerka u određenim trenucima napornog meča ulivala dodatnu snagu.

Vidi opis MOŽDA NEĆE VJEROVATI LJUDI, ALI TITULA JE DO NJE! Novakova tajna se zove Tara: Gledao sam u nju cijeli meč! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Tara ima samo šest godina, možda zvuči čudno, zabavno, možda neće vjerovati ljudi, ali mi je davala energiju u tim pravim momentima. Pogledala bi me i pomogla mi je. Zato sam otišao prvo do nje, ćerka mi je, ali mi je najviše pomogla u ovom meču. Naravno i drugi, prodica, supruga, sin Stefan, braća nisu mogla da dođu, ovo je za sve njih", dodao je Đoković objasnivši da mu je obezbjeđenje potom omogućilo prolazak do "boksa" u kome je bio i ostatak porodice.

Nije ovo prvi put da Novak Đoković ističe značaj svoje djece u osvajanju velikih titula i da mu je često teško što je odvojen od njih, pa se zato i "lomi" zbog odluke o kraju karijere. Na konferenciji za medije je istakao da je plan da igra sve do Olimpijskih igara 2028. godine, ako naravno i porodica bude potpuno saglasna sa tim.

Vidi opis MOŽDA NEĆE VJEROVATI LJUDI, ALI TITULA JE DO NJE! Novakova tajna se zove Tara: Gledao sam u nju cijeli meč! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: fonet/Charles Krupa/AP Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Fonet/Frank Franklin II/AP Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 12 / 12 AD

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!