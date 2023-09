Ivanišević "zaprijetio" Novaku otkazom! Osvojio je sve sa Đokovićem i pričao o svađama: To za nas možda nije dobro!

Goran Ivanišević je sada sve osvojio sa Novakom Đokovićem i želi još, ali kaže da i sada da otkaz da bi bio srećan zbog svega što su zajedno postigli.

Goran Ivanišević, trener najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića, bio je vrlo raspoložen nakon što je Nole po 24. put u karijeri podigao grend slem trofej. Ovoga puta to je bilo u Njujorku gdje je u finalu pobijedio Danila Medvedeva (6:3, 7:6, 6:3) i na taj način je došao do četvrtog pehara US Opena. Igrao je fantastično čitav turnir i samo u jednom trenutku je počeo da viče i psuje svoj tim, pa je i Ivaniševiću laknulo.

"Kada se unervozi, ne baca lopticu kako treba, baca je previše unaprijed, ubrza se. Potrebno mu je nešto drugačije, govorim mu da radi neke stvari drugačije, to je proces u glavi. Kad je izgubio servis, onda je vikao, svađali smo se, pa je vratio brejk i bolje je servirao poslije toga i dobio treći set. Dešava mu se to, pravo niotkuda, kada je nervozan, onda baca lopticu loše, pa se savija previše. I on je ljudsko biće, dešava se to i njemu", kazao je Ivanišević u obraćanju novinarima tokom kog je govorio koliko je ponosan na Đokovića.

"24 grend slem titule... Volim ove konferencije, jer to znači da je osvojio slem. Žalim zbog Vimbldona, dva-tri poena su prelomila, mogao je da osvoji sva četiri. Hajde da ipak ne budemo razmaženi. Uradio je nešto nevjerovatno. Još uvijek je gladan, igra sjajan tenis, obara rekorde, lijepo je gledati iz lože. Imam dobra mjesta, uživam!", rekao je Ivanišević.

Slavni hrvatski teniser i trener ističe da nije iznenađen onime što Novak radi, pošto izbliza vidi kako se priprema na to, pa mu je nevjerovatno kako sebi uvijek pomjera granice. Vodi brigu o tijelu, o svakom detalju kod sebe i to slikovito opisuje uz osmijeh:

"Ako osvoji 25. slem, onda će da razmišlja o 26. slemu. Uvijek ima nešto još. Vodi brigu o tijelu, o svakom detalju, sve mora da bude savršeno i spremno. Nikada nije u potpunosti srećan na terenu, ne znam da li je to dobro ili loše, možda za nas nije".

Zbog toga, Novak se često izvinjava svom timu, a Ivanišević "prijeti" otkazom pošto je osvojio sve sa njim:

"Nije mi lakše, finale slema je finale slema, hoćeš da dobije, da odigra dobro, poeni odlučuju, kao na Vimbldonu gdje je par poena prelomilo. Gledano okej, sad sam se ušemio. Čuješ ga, ne čuješ ga, nešto kažeš. Falio mi je US Open sa njim, uzeo sam sa Čilićem Njujork, nisam sa Novakom. Sad sam kompletirao sve slemove, imam Masterse, 500, 250, mogu sad otkaz da dam. Čelendžere i Fjučerse neće da igra. Budućnost? Ne gledam tako. Sad idem na operaciju koljena i onda polako, šta bude biće".

I dok Ivanišević najavljuje finale Dejvis kupa Srbiji i potom Pariz i Torino do kraja godine, osvrnuo se i na sve aktuelnije pitanje: da li je Novak Đoković najbolji sportista svih vremena? Dakle, nije više ono da li je "najbolji teniser", čini se da je već čitav svijet to apsolvirao.

"Mislim da na tome ne možete da radite, sa tim se rodite, on je jedinstven. Nema mnogo ljudi na svijetu kao što je on, kada pričamo o sportistima. Ostvario je jedno od najvećih ostvarenja u istoriji svih sportista. Motiviše sebe, imao je sreću da ima Rodžera i Rafu koji su gurali jedni druge. Rođeni je pobjednik, kada mu kažete da nešto ne može, onda će da vam pokaže da može. Kod njega nema izgovora, nalazi načine da pobijedi, da se bori, čak i kada se ne osjeća dobro i kada je povrijeđen. Ne mogu da kažem da smo svi Balkanci takvi, on je jedinstven, najbolji je. Ko zna da li će se ikada roditi neko takav. Sad malo da uživa, idemo dalje", zaključio je Ivanišević.

