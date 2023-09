DA LI SAM NAJVEĆI SPORTISTA IKADA!? Novak duboko uzdahnuo i dao odgovor: Da nisam iz Srbije... Ovo je slađe!

Novak Đoković upitan je da li je najveći sportista svih vremena i imao je vrlo originalan odgovor koji će se dugo prepričavati.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je četvrti US Open i došao tako do 24. grend slema u karijeri, čime je samo još jednom podvukao da je najveći teniser svih vremena. Odavno je oborio rekorde Rodžera Federera, potom i najvećeg rivala Rafaela Nadala, a čak i kada "izmisle novu kategoriju", poput toga da juri teniserku Margaret Kort koja je polovinu od svoja 24 grend slema osvojila prije Open ere, Nole je tu da pokaže da može i to...

Zato više ne treba ni da postoji diskusija o tome da li je najbolji teniser svih vremena, nego da li je Đoković sada u konverzaciji za najboljeg sportistu? Tu je još teže utvrditi kriterijume i uopšte staviti u istu ravan fudbal, košarku, boks, tenis, američki fudbal i ostale sportove, međutim ne znači da ne treba diskutovati o tome.

"Kako, kako... Da li sebe smatram jednim od najvećih sportista svih vremena?", čuo je na kraju pitanje Novak Đoković, poslije čega je duboko udahnuo i potom dao najbolji mogući odgovor na ovakvo pitanje srpskih novinara.

"Ostavljam to vama i drugima da procijene, da li zaslužujem da budem dio te diskusije. Činjenica je jedna, da nisam iz Srbije, prije mnogo godina bih bio dignut u nebesa na sportskom, internacionalnom nivou. Posebno u Zapadnom svijetu. To je dio mog životnog putovanja, zahvalan sam što sam iz Srbije, daje mi snagu i vjeru i time je sve još slađe i ljepše i još više me ispunjava. Vi pišite ono što mislite...", nasmijao se Novak Đoković.

Tokom svog obraćanja, Novak Đoković je takođe otkrio i da je plan da, ako sve bude u redu i ako bude imao apsolutnu podršku svoje porodice, igra sve do Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu, a do tada neće juriti da bude prvi na ATP listi pošto je tu odavno dominantan i to mu ne znači previše.

"Nije mi cilj posljednjih par godina, od kad sam srušio rekorde po broju nedjelja na vrhu, nije mi cilj da budem stalno prvi. Iako, naravno, ako dođe kao posljedica osvojenih slemova i dobrih rezultata u sezoni i ako sebe, kao što jesam, stavim u poziciju da završim tako, onda zašto da ne. Vidjeću. Sada ide Dejvis kup, pa onda da vidim šta ću igrati. Ako se kalkuliše, branim dosta poena, izgubio sam jedan meč na četiri-pet poena, on ne brani mnogo. Vidjećemo šta će biti u tom smislu. Vjerujte mi, ovo mi je najbitnije, svoj posao sam završio što se tiče sezone, što se individualne karijere tiče. Ako budem prvi na kraju, biće bonus. Do kraja sezone, da idemo na titulu Dejvis kupa, to mi je glavni cilj. Reprezentacija, pošto sam ovu priču završio", zaključio je on.