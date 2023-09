PROŠAO SAM KROZ RAT, A ŠTA SU TEK MOJI RODITELJI! Novak Đoković otvorio dušu u Njujorku, pomenuo devedesete!

Novak Đoković je u intervjuu na terenu pričao o odrastanju i svemu kroz šta je prošao sa svojim najbližima.

Izvor: Profimedia//UPI

Novak Đoković osvojio je US open. Pobijedio je Danila Medvedeva u finalu posljednjeg grend slema sezone (6:3, 7:6, 6:3) i po 24. put podigao je pehar na nekom od četiri najveća turnira. Po tome se izjednačio sa Margaret Kort, iako nju nisu spominjali dok Srbin nije prišao blizu tog broja...

Bilo kako bilo, to je bilo prvo pitanje za srpskog asa u intervjuu na terenu. "Ne znam odakle da počnem, mnogo mi znači. Možda ponavljam to svaki put, ali živim svoj san iz djetinjstva, takmičim se na najvišem nivou. Ovaj sport dao je mnogo meni i mojoj porodici. Došli smo iz teške situacije, devedesete, rat, bilo je teško mojim roditeljima. Hvala im puno na tome. Podržali su me da se bavim ovim jako skupim sportom koji nije tako dostupan svima u mojoj zemlji. Zaljubio sam se, niko u mojoj porodici nije igrao tenis. Bio je čudan izbor, ali su moji roditelji vjerovali svih ovih godina", rekao je Novak.

Zatim se okrenuo ka svojoj loži. "Ovaj trofej je za moju porodicu, suprugu, djecu, moj tim, ovo je vaš uspjeh koliko i moj. Ući u istoriju sporta je nešto posebno. Nešto posebno definitivno, maštao sam sa sedam-osam godina da budem prvi na svijetu i da osvojim Vimbldon, to sam tada želio, ali kada sam shvatio i postigao neke stvari, pojavili su se novi snovi. Nisam mogao da sanjam da ću biti ovdje sa vama i da ću pričati o titulama. Nisam vjerovao da to može da bude realnost, onda sam shvatio prije nekoliko godina i onda sam pomislio - zašto da ne?", zaključio je Đoković sa osmijehom.