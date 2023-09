NOVAČE, MORAM OPET DA TE UŠTINEM! Barbara zagrlila Đokovića, pa su počeli da se smiju: "Samo nešto da provjerim"

Novak Đoković imao je zanimljivu situaciju sa Barbarom Šet.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak Đoković pokazao je svima zašto je najbolji igrač svih vremena. U finalu US opena pobijedio je Danila Medvedeva poslije tri maratonska seta (6:3, 7:6, 6:3). Uspio je da podigne 24. grend slem trofej i da pošalje jasnu poruku svim onima koji se nadaju da će ići u penziju.

Kada se sve završilo srpski igrač je ostao na terenu da odradi posao za medije i da priča sa novinarima. Prišao je stručnim konsultantima Eurosporta Barbari Šet, Matsu Vilanderu i Aleksu Koreči. Voditeljka mu je odmah prišla "Moram opet da te uštinem, kao na Australijan openu, da vidim da li si čovjek i dalje", rekla mu je Barbara i uštinula ga, isto je uradila i na Australijan openu.

Njih dvoje su se smijali, dok su Mats i Aleks gledali, pa je onda uslijedila priča o meču. "Trebaće mi malo vremena da se smirim, kad je promašio taj posljednji forhend osjetio sam olakšanje. Bio sam tako umoran, posebno u drugom setu koji je trajao skoro dva sata, jedan od najdužih ikada. Znao sam da se neće predati bez borbe."

Poslije kratke pauze nastavio je analizu. "Prvi set bio je odličan, osjećao sam se dobro, onda mi je pao servis, on je počeo da pogađa. Bio je bolji u većem dijelu drugog seta, ne znam ni sam kako sam ga dobio, to je bila razlika. Pauza između setova mi je pomogla da nađem energiju, borio sam se da preživim, da ubacim taj servis, bilo je stresno i nevjerovatno, ponosan sam i na sebe i na tim. Bili su tu, podržali me, tri titule na slemovima, finale Vimbldona, nisam očekivao."

Mats ga je potom pitao o drugom setu gdje je često skraćivao poene, teško je disao, vidjelo se da je umoran. "Poslije prvog seta sam se nadao da neću doći u situaciju da skraćujem poene, jer to znači da me ima na konopcima, što je i bila situacija, imao je i set loptu, borio sam se, igrao prave poteze u pravom trenutku. Bio sam agresivan. Mogu sad da kažem da je taktika bila dobra, ali je taj set mogao da ode u oba pravca", zaključio je Đoković.

