Novak Đoković zagrlio pehar US opena i zapjevao čuveni hit Frenka Sinatre (VIDEO)

Novak Đoković pevao je čuvenu pesmu "My way" posle titule na US openu.

Izvor: Printscreen/Twitter/ESPN Tennis

Novak Đoković ređa pobjede, titule i ne namjerava da stane. Podigao je 24. grend slem pehar u karijeri pošto je pobijedio Danila Medvedeva u finalu US opena. Poslije tri maratonska seta uspio je da slavi, pa je onda pravio šou po terenu "Artur Eš" stadiona.

Prvo sa Barbarom Šet, a onda i pred kamerama drugih televizija. Tako je stigao i da pjeva za "ESPN". Bila je to čuvena pjesma Frenka Sinatre pod nazivom "My way", odnosno u prevodu "Moj način". Riječi ove pjesme možda i najbolje simbolizuju ono što je Novak prošao u prethodnom periodu. Razne zabrane zbog kojih nije mogao da igra na dva grend slema i na nekoliko mastersa.

Sve to prevazišao je i ove sezone osvojio je tri od četiri grend slem titule. Kao što i pjesma kaže, uradio je to na svoj način. Stao je pred kamere, malo je gledao i papir na kom su bile riječi pjesme, kako se ne bi zbunio. "Suočio sam se sa svim, stajao uzdignute glave i uradio sam to na moj način", tako bi mogao da se prevede refren čuvene Sinatrine pjesme... Pogledajte taj detalj:

