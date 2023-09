Španci su konačno priznali: ĐOKOVIĆ JE NAJBOLJI IKADA!

Novak Đoković osvojio je 24. grend slem u karijeri, a konačno je i španska "Marka" rekla ono što svi vide...

Novak Đoković (36) najbolji je igrač svih vremena. Tvrde to mnogi već nekoliko godina, ali ima onih koji odbijaju to da prihvate. Uglavnom su to španski i švajcarski mediji koji traže bilo šta što bi išlo u korist Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Sada su i oni poklekli, tačnije mediji sa Pirineja. I to poslije finala US opena.